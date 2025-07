Se Compromete ERA con el Bienestar y Desarrollo de Benemérito de las Américas

El Gobernador dio inicio a Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria

También Impulsa Acciones por la Seguridad, Equidad y Educación en Marqués de Comillas

Después de muchos años sin la visita de autoridades estatales, el pueblo de Benemérito de las Américas recibió con entusiasmo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien dio inicio al recorrido municipal de las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria (UMAC). En este marco, destacó que, desde el 8 de diciembre, fecha en que comenzó su gobierno, asumió el compromiso de defender al pueblo, y hoy ese esfuerzo se refleja en un Chiapas donde se respira paz, libertad y tranquilidad.



Rodeado de niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, el mandatario expresó su firme voluntad de garantizar la seguridad y el bienestar, así como de impulsar el desarrollo social y económico de los municipios de la región Maya. Al escuchar los gritos de “¡con Eduardo, el pueblo de Chiapas se siente seguro!”, respondió que su gobierno no bajará la guardia y continuará fortaleciendo los servicios de salud, el campo y los sectores productivos.“Hoy nos paramos frente a ustedes y les decimos, de manera honesta y franca: Ya no es el Chiapas de violencia, ahora se respira paz y tranquilidad. Queremos que Chiapas viva mejor, con un gobierno humanista, donde todos compartamos el propósito de salir adelante sin agraviar ni pasar por encima de nadie. Por eso, les pido que vayamos todos juntos con amor y armonía para consolidar un Benemérito de las Américas más productivo”, apuntó.Ramírez Aguilar afirmó que la delincuencia no volverá a apoderarse del estado, y advirtió que cualquier persona que atente contra la paz se enfrentará con la ley. Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia o sometimiento, con el fin de atender de manera oportuna situaciones de riesgo.Asimismo, exhortó a la población a aprovechar los servicios generales y especializados que ofrece la caravana de salud, y a tratar con respeto al personal médico, que demuestra su vocación de servicio al cuidar a la población, especialmente a los sectores más desprotegidos.Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que estas unidades médicas recorren las comunidades más apartadas del estado para acercar servicios como mastografías, electrocardiogramas, rayos X, odontología, consultas médicas y entrega de medicamentos, con el objetivo de prevenir enfermedades y evitar tratamientos costosos. Resaltó que la cobertura de vacunación aumentó del 40 al 70 por ciento, con la meta de alcanzar el 100 por ciento antes de que concluya el año.Más tarde, el gobernador supervisó una obra en la Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia, para garantizar que las construcciones sean de calidad y beneficien directamente a las niñas y niños de este municipio. Reiteró que seguirá trabajando de la mano con las y los maestros, así como con las madres y padres de familia.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que con una inversión superior a un millón 909 mil 719 pesos se ejecuta esta obra que incluye: dos aulas didácticas completamente equipadas, andadores, señalización e instalación de red eléctrica. Agregó que en la localidad Nueva Orizaba también se realizan trabajos de construcción y rehabilitación de aulas en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías y en la Telesecundaria 551 Ignacio Manuel Altamirano.Madres y padres de familia que integran el comité escolar reconocieron al gobernador Eduardo Ramírez por las obras realizadas en la escuela, destacando que estas accionesmejoran las condiciones de aprendizaje y reafirman que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de las comunidades.Inauguró el Centro LIBRE del PAIBIM yentregó antenas del programa Conecta CobachDurante una intensa gira por la región Maya, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Marqués de Comillas, donde inauguró el Centro LIBRE, perteneciente al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM). En el acto, destacó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsan políticas públicas con enfoque sensible y humanista, como estos espacios que garantizan entornos seguros y libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.Ante pobladores de colonias, barrios y ejidos, el mandatario aseguró que los tiempos de violencia han quedado atrás y reafirmó que, mientras esté al frente del Gobierno del Estado, “nadie se va a meter con el pueblo”. Subrayó que las autoridades son las únicas responsables de proteger a la ciudadanía, por lo que llamó a no abrirle paso a la delincuencia ni dejarse engañar por personas o grupos.“La paz estará siempre en este municipio y en sus hogares porque la ley se aplica y hoy la seguridad trabaja a favor del pueblo”, afirmó. Añadió que su gobierno trabajará para posicionar los destinos turísticos de la región a nivel internacional, además de fortalecer al campo e impulsar obras de infraestructura carretera, salud y servicios públicos, en favor del bienestar y el desarrollo social.En este marco, el Gobernador entregó equipamiento del programa Conecta Cobach a planteles de la Zona Sierra Fronteriza, con el propósito de mejorar la conectividad digital y brindar a las y los estudiantes mejores herramientas para su formación académica.La secretaria de la Mujer, Dulce María Rodríguez Ovando, señaló que hoy las mujeres en Chiapas cuentan con el respaldo de un gobierno que combate la violencia de género y hace valer su derecho a vivir una vida libre de agresiones. Precisó que a través del Centro LIBRE se brindará atención psicológica, asesoría jurídica y espacios de capacitación.Por su parte, el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Miguel Prado de los Santos, informó que 15 planteles fueron beneficiados con antenas del programa Conecta Cobach, lo que permitirá ofrecer acceso gratuito a internet y fortalecer el desempeño académico del alumnado.Finalmente, la tejedora de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres de Marqués de Comillas, Elisa Ramírez Pérez reconoció al Gobernador por su liderazgo y por caminar junto a las mujeres con compromiso, respeto y dignidad. Agradeció la puesta en marcha de este Centro LIBRE y por acercar estos servicios a las comunidades. “Nuestras voces se habían perdido en la distancia, pero hoy por fin han sido escuchadas”, expresó. Boletín Oficial