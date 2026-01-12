Viridiana Figueroa Asume el Reto de Fortalecer al COBACH con Transparencia y Enfoque en los Estudiantes

* La directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, Visitó las Instalaciones del Periódico EL ORBE, en Donde fue Recibida por su director general, C.P. Enrique Zamora Cruz y el coordinador General Enrique Zamora Morlet.

* El COBACH Cuenta con 338 Planteles en el Estado y una Matrícula Superior a los 85 mil Estudiantes Para el Próximo Semestre.

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero del 2026.- La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Viridiana Figueroa García, afirmó que su gestión estará marcada por el trabajo honesto, transparente y con un enfoque claro en las necesidades reales de la comunidad estudiantil, al encabezar una de las instituciones de nivel Medio Superior más grandes del país.

En una visita de cortesía que realizó a rotativo EL ORBE, en Tapachula, la funcionaria con apenas dos meses al frente del COBACH, destacó la dimensión del reto que representa dirigir una institución con 338 planteles distribuidos en todo el estado y una matrícula superior a los 85 mil estudiantes para el próximo semestre.

Señaló que esta responsabilidad implica administrar los recursos con criterio social, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad educativa y en mejores condiciones para las y los jóvenes.

Al ser recibida por C.P. Enrique Zamora Cruz, director general del Periódico EL Orbe y el Coordinador General Enrique Zamora Morlet, subrayó que su labor está alineada con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha instruido a su gabinete a conducirse con honestidad, rendición de cuentas y resultados visibles. En ese sentido, reconoció el impulso que se ha dado a la infraestructura educativa mediante el trabajo coordinado con el INIFECH, logrando mejoras sustanciales en diversos planteles del Estado, como la reciente construcción de aulas en Puerto Madero, que transformaron por completo las condiciones de estudio de los alumnos.

La Directora General también dio a conocer que realizó un recorrido por el Planetario de esta Ciudad, espacio perteneciente al COBACH que, aunque funcional, requiere rehabilitación y mayor aprovechamiento.

Adelantó que por indicación del Gobernador, se trabajará para dignificar este recinto y convertirlo en un punto estratégico para la divulgación científica, la atención institucional y el acercamiento con la ciudadanía.

Figueroa García, originaria de Tapachula y formada académicamente en la UNACH y el IIAP, reiteró su compromiso con el municipio, donde el COBACH cuenta con 12 planteles. Anunció que se realizarán recorridos plantel por plantel para levantar diagnósticos y atender de manera directa las principales necesidades.

Finalmente, envió un mensaje a estudiantes, docentes y personal administrativo, a quienes reconoció como el eje del funcionamiento institucional. Llamó a redoblar esfuerzos, a sentirse orgullosos de pertenecer a la familia COBACH y a trabajar de manera conjunta para fortalecer la calidad educativa y el desarrollo integral de las juventudes chiapanecas. EL ORBE/ Mesa de Redacción