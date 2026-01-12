Alertan por Falta de Relevo Generacional en el Campo Mexicano

* Trabajo Agrícola no es Rentable Para Jóvenes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero del 2026.- La falta de relevo generacional en el campo mexicano comienza a encender focos de alerta.

Cada vez son menos los jóvenes dispuestos a continuar con el trabajo agrícola que por décadas sostuvieron sus padres y abuelos, al considerar que no es una actividad rentable ni les garantiza condiciones dignas de vida. Ante este panorama, especialistas y líderes campesinos advierten que, de no atenderse esta problemática, en pocos años podría verse afectada la producción de alimentos de proximidad en el país.

De acuerdo con el Censo Agropecuario del INEGI, en México existen 27 millones 256 mil 127 personas dedicadas a la agricultura. Sin embargo, la mayoría de quienes trabajan la tierra son adultos mayores: el 43.5% tiene entre 45 y 64 años, el 29.3% supera los 65 años, el 27.2% se ubica entre los 18 y 45 años, y apenas el 0.1% corresponde a menores de 18 años. Esto significa que alrededor del 72% de los productores agrícolas tiene más de 45 años, reflejando un marcado envejecimiento del sector.

En el Soconusco, el dirigente de la CNC, Indalecio Flores Bahámaca, explicó que son múltiples las causas que alejan a los jóvenes del campo. Señaló que muchos migran hacia el norte del país o a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, mientras otros optan por estudiar una carrera profesional, pero ya no regresan a trabajar las tierras familiares.

“Desafortunadamente, en el campo mexicano los agricultores ya son personas mayores. Son pocos los jóvenes que heredan la vocación agrícola de sus padres y que, además, apuestan por tecnificar el campo. La mayoría busca otras opciones porque sabe que dedicarse al campo, en las condiciones actuales, significa enfrentar pobreza y carencias”, expresó.

Flores Bahámaca añadió que la falta de políticas públicas efectivas ha desalentado aún más al sector rural. Indicó que el gobierno federal ha eliminado mecanismos como los fideicomisos que facilitaban el acceso al crédito, sustituyéndolos por esquemas financieros con tasas de interés incluso más altas que las de la banca privada, lo que ha provocado que muchos productores rechacen dichos apoyos.

Finalmente, el líder campesino afirmó que, pese a los malos ciclos agrícolas recientes, los productores no bajarán la guardia y continuarán exigiendo condiciones justas, apoyos reales y una estrategia integral que permita revitalizar el campo y hacerlo atractivo para las nuevas generaciones. De lo contrario, advirtió, el futuro del trabajo rural y de la soberanía alimentaria seguirá siendo incierto. EL ORBE/ JC