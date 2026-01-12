Crisis Camaronera Golpea a Pescadores del Litoral Chiapaneco

*Embarcaciones de Otros Estados se Llevan el Producto.

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero del 2026.- La pesca de camarón en la Costa de Chiapas enfrenta un escenario adverso que ha comenzado a impactar de manera severa a las familias que dependen de esta actividad.

En la actualidad, los productores locales sólo pueden realizar capturas en esteros, viveros naturales y sistemas lagunarios, mientras que la mayor parte del aprovechamiento del recurso queda en manos de embarcaciones provenientes de otros Estados, como Sinaloa y Sonora, que operan en aguas chiapanecas y trasladan el producto fuera de la entidad.

El investigador y ambientalista Vicente Castro señaló que la situación para los pescadores locales es cada vez más complicada, ya que la baja producción ha provocado una economía frágil en las comunidades costeras. Esta realidad ha llevado a que algunos pescadores opten por abandonar la actividad y buscar alternativas laborales ante la falta de ingresos suficientes.

Otro factor que agrava el problema es el deterioro de los ecosistemas. La contaminación de lagunas y esteros, la ausencia de trabajos de desazolve y las restricciones derivadas de la veda federal para la captura de camarón han reducido de manera considerable las oportunidades de pesca, limitando aún más el sustento de los productores locales.

En Chiapas existen al menos cinco sistemas lagunarios donde aún se practica la pesca de camarón, localizados en los municipios de Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua, Mazatán y Tapachula. No obstante, estos espacios resultan insuficientes para sostener una actividad rentable y constante ante las condiciones actuales.

Castro destacó que el Estado no cuenta con embarcaciones concesionadas para la captura de camarón en altamar, lo que coloca a los pescadores chiapanecos en desventaja frente a otras entidades del país. Por ello, la mayoría sobrevive de la pesca artesanal, una práctica que hoy enfrenta serias limitaciones.

Finalmente, advirtió que si no se implementan acciones integrales para rescatar los cuerpos de agua y fortalecer al sector pesquero local, la actividad camaronera podría continuar en declive, profundizando la problemática social y económica en las comunidades costeras del estado. EL ORBE/ JC