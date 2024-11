Limpieza de Alcantarillas Para Evitar Inundaciones

*Exhorta PC a Gobiernos Municipales.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de mayo de 2024.- La Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2024 dio inicio el pasado 15 de mayo. Ante ello, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas exhorta a autoridades municipales a realizar la limpieza de alcantarillas para reducir riesgos de encharcamientos o inundación.

Asimismo, se pide a la población a no tirar basura en las calles porque ello ocasiona taponamientos, y por ende encharcamientos o inundaciones que causan daños materiales o ponen en riesgo la integridad de las personas.

De igual forma, la dependencia estatal recordó que es importante mantener limpios desagües y coladeras de la casa y la calle.

Además, pide elaborar e implementar el Plan Familiar de Protección Civil, que permite identificar y reducir riesgos en el hogar.

La dependencia estatal explicó que a través de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas se tiene el curso gratuito»La Protección Civil en el Hogar», el cual le permitirá adquirir conocimientos en la materia para abonar a la salvaguarda de los integrantes de la familia.

El curso se encuentra disponible en: https://diplomado.escuelanacionaldeproteccioncivil.mx/.

Protección Civil pide a las personas no cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque las personas pueden ser arrastradas por el agua.

Además, llama a extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales debido a la baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o crecidas súbitas de agua con material de arrastre.

Exhorta a no transitar por zonas inundadas, ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica; no acercarse a postes o cables de electricidad. Asimismo, evitar cruzar puentes si el agua pasa por encima.

Así mismo es importante permanecer atentos a los mensajes que emitan las autoridades a través de los sitios oficiales y seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X (antes Twitter) @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a protección civil o llamar al 911 para su pronta atención. Boletín Oficial