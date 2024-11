Reconstruyen Médicos del IMSS Chiapas Tejido Cráneofacial de un Menor

* A Través de la Microcirugía.

Gracias a la oportuna intervención de los diversos servicios médicos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Ángel “N”, un menor de 10 años salvó su vida y se recupera satisfactoriamente de las secuelas que sufrió tras ser atropellado en la vía pública.

Carlos Echeverría Rosales, cirujano plástico adscrito al HGZ No. 1, explicó que el pequeño Ángel llegó al servicio Urgencias de este nosocomio con diversas lesiones que ponían en riesgo su vida, entre las que destacaba una herida cruenta con desprendimiento de piel en el cráneo y parte del rostro.

“Ángel recibió un manejo multidisciplinario. Fue recibido en Urgencias, atendido por Pediatría y Neurocirugía, valorado por el servicio Maxilofacial y, después de ser estabilizado y salir de peligro, fue derivado a mi servicio, en donde le realizamos una reconstrucción muy compleja del rostro”, señaló el especialista.

Detalló que al menor se le realizó una reconstrucción microquirúrgica con colgajo radial libre, técnica en la que se toma una porción de piel y una sección de una arteria de otra parte del cuerpo, en este caso del brazo izquierdo, para realizar un trasplante autólogo en la sección de cráneo y el rostro dañado por el accidente.

“Gracias a la capacidad resolutiva que tiene el equipo multidisciplinario del HGZ No. 1 fue que realizamos con éxito este tipo de cirugías tan complejas; con ello, evitamos que pacientes como Ángel tengan que viajar para ser operados, con todas las complicaciones médicas, económicas y familiares que suponen viajar con un paciente lesionado”, dijo Echeverría Rosales.

Finalmente, Pedro “N”, padre de Ángel, agradeció la intervención y el trato del personal paramédico, médico y de enfermería del hospital, quienes ayudaron a su hijo a recuperarse tras el grave incidente que sufrió.

“Desde que llegamos al Seguro todos empezaron a moverse para atender a mi hijo. Los primeros días estuvo intubado, lo operaron de una fractura de cráneo, fue evolucionando bien y luego le hicieron la cirugía plástica. Todo fue un éxito y estoy muy agradecido por la atención que nos dieron en el IMSS”, finalizó. Boletín Oficial