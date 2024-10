Bloqueos Carreteros, Enemigo Principal del Turismo y la Inversión: LAM

*Chiapas Merece Carreteras y Pueblos Seguros.

Ciudad de México; 03 de Octubre de 2024.- La inseguridad en las carreteras de Chiapas se agudiza, según datos oficiales del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, fueron registrados 191 bloqueos de carreteras y puentes durante el año pasado, lo cual ha generado una percepción muy alta de violencia; no obstante, en los últimos días ya se han contabilizado 31 bloqueos carreteros que incomunicaron a más de 10 municipios de la zona fronteriza y de la sierra, bajo una lupa de violencia y descontrol sin precedentes.

El Senador Luis Armando Melgar expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el Estado, la cual ha generado un aumento en los bloqueos carreteros, afectando la movilidad, el comercio y el bienestar de la población. En un enérgico comunicado, Melgar afirmó que los bloqueos son consecuencia directa de la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en la región, lo que ha dejado a muchas comunidades en la incertidumbre y el miedo.

Melgar destacó que en los últimos meses, Chiapas ha experimentado un incremento en los índices de violencia y que a pesar de la denuncia ciudadana muchas veces no hay una respuesta clara ni efectiva por parte de las autoridades, generando un sentimiento de desprotección y que el gobierno no está respondiendo con la urgencia que se requiere.

Advirtió que además de las afectaciones a la vida cotidiana de los chiapanecos, la inseguridad y los bloqueos carreteros están teniendo un impacto negativo en el turismo y la inversión en Chiapas. El Estado ha visto una disminución en la afluencia de turistas debido al temor generado por los hechos de violencia y los cierres de carreteras.

Luis Armando Melgar hizo un llamado al Gobierno Estatal para que implemente de inmediato acciones contundentes que restablezcan la seguridad en Chiapas. Afirmó que la situación ha llegado a un punto crítico y que es necesario actuar con rapidez. “Los chiapanecos estamos hartos de la inseguridad, ya no podemos seguir con el temor de ser asaltados o extorsionados en las carreteras, eso ya no puede seguir siendo ignorado”, finalizó. Boletín Oficial