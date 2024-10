Exigen Auditoria Para Ex Funcionarios del COAPATAP

*DECENAS DE COLONIAS LLEVAN 15 DÍAS SIN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD, ADEMÁS DE QUE ABUNDAN DRENAJES COLAPSADOS SIN QUE SEAN ATENDIDOS.

Tapachula, Chiapas 2 de Octubre del 2024.- Habitantes de decenas de colonias del municipio de Tapachula, ya cumplieron 15 días sin el suministro de agua potable. Problemática que dejó la administración pasada, y que fue encabeza por la Ex Presidenta Sustituta, Pánfila Gladiola Soto.

Lo anterior fue dado a conocer por el representante de la colonia Pobres Unidos, Luis Alberto Soto quien también exigió a las autoridades estatales, y en particular a la Auditoria Superior del Estado (ASE), investigue y audite el ejercicio de los recursos públicos que se gastaron durante la administración municipal pasada.

Destacó que el “derecho al agua”, es un derecho humano, por lo que se debe de investigar a los ex funcionarios municipales que estuvieron a cargo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, ya que se habla de presuntos desvíos de recursos económicos y actos de corrupción.



Apuntó que la administración municipal anterior dejó un desastre en el tema del suministro de agua para la ciudad. Y todo esto se complica, ya que la tubería de distribución ya está obsoleta, ya cumplió con su vida útil, con una antigüedad de hasta 50 años.“En donde están los recursos millonarios que se debieron aplicar en dar mantenimiento, en las colonias estamos molestos, porque llevamos muchos días sin el suministro de agua”, apuntó.Luis Alberto Soto denunció que, ante la falta del suministro del vital líquido, gran parte de la población en Tapachula está recolectando y almacenando agua de la lluvia, exponiéndose en algunos casos a contraer alguna enfermedad. Ya que no tienen para comprar agua en tinaco o pipas, porque les sale muy caro, y no tienen los recursos económicos para ello.De igual forma responsabilizó a los ex funcionarios municipales de las fugas de drenaje que existen en la Colonia Pobres Unidos, en donde por más reportes y denuncias que hicieron llegar a las autoridades municipales pasadas nunca los atendieron.Agregó que esta situación genera una gran contaminación, y pone en riesgo la salud de la población, sobre todo en este momento que no hay suministro de agua en la ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.