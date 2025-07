Sheinbaum Pide a Funcionarios de la 4T Vivir en la Justa Medianía

Concluye Gira Nacional Dedicada a la Salud

Ciudad de México; 27 de Julio de 2025.- Al mencionar que los integrantes de la autollamada Cuarta Transformación deben vivir en la «justa medianía», la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el recurso público es «bendito» y no deben de ir a los bolsillos de los gobernantes.

Lo anterior en medio de los viajes que han realizado morenistas y secretarios, como el del titular de Educación Pública, Mario Delgado, en Lisboa, Portugal, o el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en Madrid, España.

También ha sido capturado en vacaciones a Miguel Ángel Yunes Linares en un club de playa en Capri, Italia; Enrique Vázquez, diputado cercano a Monreal fue visto en Ibiza, y los últimos que se ha visto ha sido a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, comiendo en el hotel Okura de Tokio, Japón, con el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de Andrés Manuel López Obrador.



1 de 1

Durante el evento del anuncio de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México, en compañía de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum recordó los principios que rigen a la Cuarta Transformación, entre ellos que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre, «es decir que no queremos corrupción en los Gobiernos, «ya que recurso del pueblo es del pueblo de México».En ese sentido, la exmandataria capitalina y hoy Presidenta de la República pidió que los gobernantes deben vivir sin lujos, sin guaruras o encerrados en su oficina, pues eso los aleja del pueblo.«Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez, y todos los impuestos que se recaudan del dinero del pueblo, todos los que pagan impuestos, bueno hay algunos que no les gusta pagar impuestos, pero para eso la justicia siempre triunfa», comentó.Agregó: «Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras que nunca estaban cerca de la gente que vivían encerrados en sus oficinas. Nosotros somos Gobierno de territorio y siempre con el pueblo y la gente, y el recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante, eso se acabó, el recurso del pueblo es bendito y se regresa al pueblo de México en obras públicas y programas del bienestar, educación, salud y vivienda». SUNPresidenta Claudia Sheinbaum Concluye Gira Nacional Dedicada a la SaludDel 25 al 27 de julio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira por Zacatecas y por la Ciudad de México.Para concluir con su gira nacional de salud, la Jefa del Ejecutivo Federal visitó el Hospital General de Zona No. 25 “Zaragoza” del IMSS en la Ciudad de México, mientras que en Zacatecas anunció una inversión de 21 mil millones de pesos para fortalecer el IMSS Bienestar a nivel nacional.Además en la capital del país, también presentó el proyecto de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México, que conectará a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán y cuyo pasaje costará 7 pesos.Durante esta gira, supervisó avances de salud en: Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Nayarit, Michoacán, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y CDMX. Boletín Oficial