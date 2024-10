Los Chiapanecos Queremos Vivir con Paz y Seguridad: LAM

*Violencia También Afecta la Economía.

Ciudad de México; 04 de Octubre de 2023.- En un reclamo general de miles de chiapanecos, Luis Armando Melgar ha señalado fuertemente el incremento de la inseguridad en el Estado, detonando una ola de violencia que afecta gravemente la movilidad, el comercio, los servicios, la economía local, la paz y seguridad de los chiapanecos.

Melgar afirmó que la situación es crítica y consecuencia directa de la incapacidad para controlar la violencia y garantizar la seguridad en el Estado.

“El aumento de la violencia en Chiapas está creando un entorno de caos. No podemos seguir permitiendo que el miedo y la impunidad se adueñen de nuestros caminos de nuestras comunidades y que nos pegue en el bolsillo”, declaró Melgar.

El Senador detalló que muchos chiapanecos dedicados a la agricultura y ganadería dependen de un flujo dinámico de productos y mercancías, que hoy se ha visto afectado porque no están llegando a su destino. “La inseguridad representa grandes pérdidas económicas para los productores y comerciantes, además lastima directamente al desarrollo económico de la región”, señaló.

Agregó que la violencia en Chiapas ha paralizado rutas que son fundamentales para el comercio local y el acceso a servicios básicos como salud y educación. Además de zonas turísticas, que dependen de un transporte eficiente de turistas y bienes, que también se han visto gravemente afectadas, con una disminución en la afluencia de visitantes y una notable baja en los ingresos para este sector económico.

Finalmente, Melgar puntualizó que es lamentable ver que los chiapanecos ya no saben a quién acudir ni qué esperar.

“La inseguridad no puede seguir deteniendo el progreso, es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad y el bienestar; se necesita una solución urgente pues los mensajes que se difunden todos los días, están espantando al turismo y a la inversión productiva; pilares importantes de la economía en Chiapas”. Boletín Oficial