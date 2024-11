Abandonados los Campesinos de la Región

*No hay Producción en el Sector Agrícola.

Tapachula, Chiapas; 15 de Noviembre del 2024.- El sector agrícola sigue abandonado, no hay producción. Mientras las autoridades anuncian constantes incrementos al salario mínimo, esto de nada sirve porque los productos de la canasta básica se encarecen al triple, denunció en entrevista el integrante del Movimiento por Tapachula, Ángel López.

Consideró que los campesinos en la región siguen siendo explotados y engañados con supuestos incrementos al salario mínimo, mientras la realidad es que no hay producción en ese sector.

“La situación económica del país o de la ciudadanía se va deteriorando día con día, porque dan un aumento salarial de un 30, un 40, un 50 por ciento, pero de nada sirve, cuando los productos de la canasta básica aumentan al triple”, subrayó.



1 de 4

Ante ese escenario dijo ya hay desconfianza en el gobierno, en donde los campesinos ya no tienen productividad en el sector agrícola.Así como denunció el constante incremento en el precio de diversos productos, como el azúcar, el frijol, arroz, el huevo, todo lo que es la canasta básica, así como en medicamentos.Esta crisis económica se reciente en todos los estratos sociales y sufren los trabajadores no solo del sector agrícola, sino en todas las actividades laborales; solo por poner un ejemplo, los albañiles, dijo, que trabajan en el ramo de la construcción también enfrentan muchas dificultades, no solo por los bajos salarios, sino también por la falta de trabajo.Por ello, la misma población busca la forma de solventar las necesidades en sus hogares, realizando otras actividades, pero todo es parte del deterioro en la economía. EL ORBE/ JC