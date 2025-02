Aseguran 19 Vehículos; 13 con Reporte de Robo: FGE

* En los Municipios de Simojovel, Chamula y Chilón.

En acciones coordinadas entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se aseguraron 19 automóviles en calidad de abandonados, en los municipios de Simojovel, Chamula y Chilón, de los cuales, 13 cuentan con reporte de robo.

Las unidades aseguradas en el tramo carretero Simojovel-Ejido el Jardín son:

*Mitsubishi, tipo L200, color blanco, con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, tipo Frontier, color blanco, modelo 2013, con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, tipo Frontier, color gris, modelo 2020, con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, tipo Frontier de color rojo, modelo 2018, sin reporte de robo

En el tramo carretero de terracería denominado Rancho Narváez, municipio de Chamula:

*Volkswagen Jetta, tipo sedán, blanco, 2013, con reporte de robo en Tabasco

*Peugeot, tipo sedán, gris, 2020, sin placas, con reporte de robo en Chiapas

*Honda, tipo CRV, blanco, sin placas de circulación, 2014, con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, tipo Pick Up, 1994, naranja con blanco, sin reporte de robo

Mientras que en los tramos carreteros Guaquitepec-Ocosingo-El Edén-San Martín-Morelitos, municipio de Chilón:

* Nissan tipo cabina y chasis estacas, Frontier/NP300 año 2011, blanco y rojo, con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, Pick Up 2005, color gris, con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, Sentra, año 2011, color vino con reporte de robo en Tabasco

*Nissan, Pick up 1999, cabina roja y redila de color blanco, con reporte de robo en Chiapas

*Nissan, Estaquitas 2018, azul, con reporte de robo en Tlaxcala

*Nissan, Frontier 2011, blanco, con reporte de robo en Chiapas

*Nissan, Tsuru 2005, blanco, con reporte de robo en Chiapas

*Nissan, D22, 2010 blanco, sin reporte de robo

*Nissan, Estaquitas doble cabina 1999, azul, sin reporte de robo

*Nissan, tipo camioneta, cabina roja y redila color rojo, sin reporte de robo

*Nissan, D22 Pick up/NP300, 2013, gris, sin reporte de robo

Los vehículos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, para que sea quien determine lo conducente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad. Boletín Oficial