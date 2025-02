La Sierra Cuenta con Autoridades que Escuchan, Atienden y Resuelven: Jorge Llaven

Al acompañar al Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su esposa, Sofía Espinoza Abarca, en su gira de trabajo por la región Sierra Mariscal, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que hoy los municipios de esta zona cuentan con autoridades que escuchan, atienden y, sobre todo, que resuelven.

En esta gira, en la que recorrieron Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec y Bella Vista, el Fiscal General dijo a las autoridades municipales que hoy todos los recursos que llegan a los Ayuntamientos son para atender las necesidades del pueblo y no para darle dinero a los grupos generadores de violencia.

“De nada sirve escuchar a todo el pueblo gritar que querían paz y simplemente no pasaba nada. Hoy, que quede claro, la Sierra tiene todo nuestro respaldo, porque los municipios de la Sierra se convirtieron en botín de la delincuencia y aquí financiaban su guerra, que no era guerra del pueblo, era de ellos, pero eso se acabó. ¡Basta de someternos a unos cuantos!”, expresó Jorge Llaven, quien estuvo acompañado de su esposa, Guadalupe Gómez Casanova.

Mientras que, en su mensaje al pueblo serrano, el Gobernador Eduardo Ramírez fue enfático al afirmar que en todo Chiapas el estado de derecho se va a respetar y que hay autoridades presentes; asimismo, pidió a su esposa Sofía apoyar mucho a las mujeres de la Sierra.

Ramírez Aguilar junto al Fiscal General del Estado, al Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el Presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la Mesa de Seguridad en Frontera Comalapa; en Chicomuselo, llevó a cabo el Programa de Paz y Cultura para Chiapas; en Siltepec, realizó un recorrido por el Centro de Salud, y en Bella Vista, dio el banderazo de salida a la FRIP. Boletín Oficial