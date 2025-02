Chiapas Avanza en la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas

*Destaca el Congreso del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 24 de febrero de 2025.- El Congreso del Estado, por medio de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que preside el diputado Domingo Velázquez Méndez, realizó la presentación del libro: “Jech Smelol Ta Mantal Vunetik”, Diccionario Jurídico y Didáctico Traducido e Interpretado al Tsotsil de Chamula, del abogado y escritor Sebastián Patishtán Méndez.

En el evento donde estuvo presente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, Velázquez Méndez sostuvo que el libro representa un gran avance en materia legal y de derechos humanos.

Agregó que la mayor parte de las y los indígenas presos no cuentan con un traductor ni la atención debida en su lengua materna, lo que violenta el debido proceso.

Por ello, recalcó, el “Diccionario Jurídico y Didáctico, Traducido e Interpretado al Tsotsil de Chamula”, abarca los conceptos jurídicos más empleados en los juzgados, además de que proporciona ejemplos prácticos para explicar, interpretar y hacer comprensibles diferentes términos legales a tsotsiles, para que tengan un debido proceso.

En la presentación, Sebastián Patishtán Méndez coincidió en que la mayoría de indígenas presos que hay en el país, no cuentan con un intérprete o traductor. En el caso particular de Chiapas, el 57 por ciento de indígenas en esa situación tampoco contó con ese apoyo antes de que su proceso llegara a un juzgado penal, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual lamentó el autor del texto, pues dijo que es una violación a la seguridad jurídica, al debido proceso y, en consecuencia, a los derechos humanos.

Como parte de la presentación, en el vestíbulo del edificio parlamentario se realizó una verbena popular con la venta de productos artesanales. Boletín Oficial