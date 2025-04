Chiapas Refuerza Estrategia por Brote del Gusano Barrenador del Ganado

*Autoridades Estatales y Federales Sostuvieron Reunión de Trabajo.

Autoridades estatales y federales sostuvieron la Segunda Reunión de Trabajo Interinstitucional para coordinar acciones frente al brote de gusano barrenador del ganado (GBG) en Chiapas, como parte del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

La responsabilidad de prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado recae, por disposición federal, en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), según se estableció en la reunión que congregó a expertos del ramo.

Esas son las instancias federales facultadas en México para declarar y atender casos relacionados con el gusano barrenador del ganado, y en ese contexto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de Chiapas solo es coadyuvante o acompañante en este proceso, se indicó en la reunión realizada en cumplimiento del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

En representación del titular de la SAGyP, Marco Antonio Barba Arrocha, el subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz, subrayó la necesidad de actuar con firmeza ante un problema sanitario creciente.

Se informó que, según Senasica, se han reportado casos en los municipios de Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Mapastepec y Acacoyagua.

“El avance del gusano barrenador es real. El esfuerzo institucional no será suficiente si no logramos que los productores se involucren en la prevención y contención”, afirmó Albores Cruz.

Durante la sesión también participó el director de Regulación Pecuaria de la SAGyP, Raúl Antonio Serrano Gutiérrez, quien señaló que la coordinación eficaz entre autoridades y productores es esencial para reducir la incidencia del brote. Subrayó que la atención inmediata de heridas en los animales y la notificación oportuna son medidas determinantes para cortar la cadena de reproducción de la plaga.

Por su parte, el coordinador regional de la CPA, Abel Rosas Téllez, advirtió que, aunque se han intensificado las acciones de dispersión de mosca estéril, estas solo serán efectivas si van acompañadas de prácticas sanitarias en los ranchos. “Una sola herida mal atendida puede detonar cientos de nuevas larvas. El control empieza con el compromiso de quienes están en el terreno”, expresó.

Agregó que se reforzarán las campañas informativas con apoyo audiovisual, perifoneo y participación en asambleas ganaderas, aprovechando la red de más de siete mil productores organizados en la entidad.

Desde la Secretaría de Salud del Estado, Jordán Edgardo Bermúdez Casillas, coordinador del Programa de Zoonosis, informó que hasta ahora no se han registrado casos humanos por gusano barrenador, aunque se han atendido miasis provocadas por otras especies, como Dermatobiahominis. Explicó que más de mil unidades médicas operan como centinelas sanitarios, con personal capacitado para reconocer síntomas, diferenciar larvas y canalizar los casos sospechosos.

Durante la reunión se acordó diseñar un calendario estatal de capacitaciones, optimizar el servicio social veterinario y establecer protocolos claros de comunicación para prevenir la desinformación. También se propuso impulsar un comité especializado en salud pública veterinaria que dé seguimiento permanente a estas emergencias.

En la reunión estuvo presente Liliana de la Fuente Hernández, jefa de la Unidad de Inteligencia en Sanidad Agropecuaria y Acuícola de la SAGyP y se contó con la participación de representantes de Sader, Oficina de la Representación Estatal en la Entidad Federativa (OREF), la Secretaría de Salud, así como de los Comités de Sanidad Vegetal, Pecuaria y Acuícola. Se acordó mantener reuniones quincenales y socializar los acuerdos en los próximos eventos ganaderos. Boletín Oficial