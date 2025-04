Detectan en la Costa 500 Casos Extra Oficiales de Miasis por Gusano Barrenador

*Revela Personal de la SENASICA.

Tapachula, Chiapas 21 de Abril del 2025.- En la región de la costa de Chiapas, existe un promedio de 500 casos extra oficiales de miasis por gusano barrenador en ganado bovino o animales de corral, que en muchos de los casos, la población de la zona rural no los reporta por miedo a que se les imponga cuarentena. O piensan que se les van a clausurar los ranchos, lo que es totalmente falso.

Lo anterior se desprende de la información proporcionada por personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quien explicó que en el caso gusano barrenador, necesita un organismo vivo para cumplir su ciclo de reproducción, por eso es muy agresivo en la forma de presentarse.

“Necesita primeramente haber una herida fresca, una herida abierta, en la cual la mosca llegue y oviposite sus huevecillos, los cuales pueden ser hasta 400 huevos, y estos en 12 horas nacen, y de ahí es cuando vamos a tener presencia de la miasis”, comentó.

El especialista, quien solicitó el anonimato, dio a conocer que el gusano en mención crece en un promedio de 5 a 7 días, alimentándose de una herida en cualquier especie de sangre caliente, hablamos de aves, mamíferos, incluyendo el humano, que es este también un lugar donde la mosca se puede llegar a presentar.

E incluso dijo el nombre de la mosca es cochliomyia hominivorax, en latín significa devoradora de hombres. Lo cual quiere decir que es una mosca que realmente es de mucha importancia en la salud pública, tanto en humanos como en animales.

Cuestionado sobre el número de casos de miasis (infección) por gusano barrenador en la región costa, reconoció que existen “extraoficialmente un promedio de 500 casos”.

Destacó que hay muchos casos que no se conocen, porque los dueños de los ranchos tienen miedo que cuando llegue la autoridad sanitaria a supervisar, se les ponga en cuarentena el rancho. Lo cual aclaró es mentira, ya que es una enfermedad que no genera cuarentena, ya que no es una enfermedad infecto contagiosa, es una enfermedad transmitida por vector.

“Queremos comentarle a la sociedad y a la población en general, que no hay cuarentenas, ni ningún tipo de medida de sacrificio. Hay gente que piensa que vamos a llegar, vamos a matar a los animales, que vamos a llegar, que vamos a quemar a los animales, eso es mentira. Únicamente curamos al animal infectado, después de eso el animal se considera sano”, expuso.

En cuanto a las localidades más afectadas por el gusano barrenador, manifestó que está Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec y Frontera Hidalgo.

Agregó que todos los interesados en el tema, pueden descargar directamente de su celular, la aplicación Avise, se dan de alta y puede reportar cualquier caso directamente. También por WhatsApp pueden reportar a lo que es el 55 39 96 44 62 o en la coordinación de zona de CPA Senasica en la región 6 zona costa, al 962 13 5 97 19, y la atención es totalmente gratuita. EL ORBE/ Mesa de Redacción.