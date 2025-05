Destaca LAM Alcance del Proyecto de Electrificación en Chiapas

*Gracias a sus Gestiones en Comunidades Rurales.

Venustiano Carranza, Chiapas, 13 de mayo de 2025.- Con paso firme y convicción social, el Senador Luis Armando Melgar continúa recorriendo las comunidades de Chiapas para atender las demandas más sentidas de la gente. Durante una gira de gestión visitó localidades de Carranza, donde se han concluido obras de electrificación gestionadas en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); con una inversión superior a los 4 millones de pesos, beneficiando directamente a decenas de familias que por años vivieron sin energía eléctrica.

Melgar destacó que estas obras forman parte de una estrategia integral de desarrollo en la Nueva ERA de Chiapas, impulsada con el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde la justicia social y la dignidad de las personas son el centro de las decisiones públicas.

“Hoy, con trabajo honesto y buena relación institucional con CFE, hemos logrado que la electricidad llegue a comunidades que por décadas fueron ignoradas. Esta gestión ya suma más de 142 millones de pesos invertidos en proyectos de electrificación a lo largo y ancho de Chiapas. Es una inversión histórica que cambia vidas y trae prosperidad”, subrayó.

Las comunidades de Laguna Oquil, Santa Elena, Jesús Orantes y La Gloria; reconocieron al legislador por cumplir su palabra y llevar luz a sus hogares. Entre muestras sinceras llenas de gratitud, las y los vecinos destacaron que en la Nueva ERA, con voluntad y trabajo conjunto, sí es posible transformar la vida comunitaria.

Melgar enfatizó que la electrificación no es sólo llevar energía, es sembrar oportunidades. Con electricidad, llegan la educación, la salud, el comercio y el bienestar. “Lo básico no puede ser un privilegio. En Chiapas, tener luz es tener dignidad, y eso no se negocia”, afirmó Melgar.

Reiteró que este tipo de gestiones no responden a colores ni a intereses personales, sino a un compromiso profundo con la gente: “Cumplirle a la gente es lo más importante. Aquí damos sin pedir nada a cambio. Eso es servir, eso es construir un Chiapas productivo, justo e incluyente”, dijo.

Finalmente, el senador Luis Armando Melgar recordó que en la Nueva ERA de Chiapas se vive una etapa de unidad, de esperanza y de trabajo honesto, donde los proyectos deben tener rostro humano y corazón chiapaneco. “Vamos a seguir caminando, gestionando y resolviendo, para que a Chiapas le vaya bien”, concluyó Melgar. Boletín Oficial