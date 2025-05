Preocupa a Ganaderos Expansión del Gusano Barrenador en Varios Estados

*Llaman a Intensificar Medidas de Control Contra la Plaga.

Tapachula, Chiapas 12 de Mayo del 2025.- Ante las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos para la importación de ganado procedente de México, a causa del gusano barrenador, productores de la franja fronteriza sur, exigieron al gobierno federal fortalecer la vigilancia zoosanitaria e intensificar las acciones para controlar la plaga.

Calificaron de positiva la propuesta de instalar una planta productora de moscas estériles para combatir esa enfermedad en la región, ya que la que existía en Tuxtla Gutiérrez desde hace varios años fue trasladada a Panamá.

Agustín Reyes Nolasco, integrante de la Asociación Ganadera Ejidal de Tapachula, explicó que para muchos de ellos las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump no les afecta porque no importan ganado, pero sí a nivel nacional es un duro golpe para el sector.

Consideró como urgente que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y las autoridades del ramo estatal, intensifiquen las acciones en los municipios fronterizos con Guatemala para la búsqueda intencionada de casos, ya que “en casi todos los ranchos se tienen reportes de gusaneras, pero no los reportan por temor a que los pongan en cuarentena”.

De acuerdo con datos de la Sader y al Senasica, en el país se han confirmado hasta el 18 de abril pasado, 869 casos de gusano barrenador en animales, de los cuales 487 se registraron en Chiapas, 249 en Tabasco, 116 en Campeche, 13 en Quintana Roo y cuatro en Yucatán; aunque también ya se tienen reportes de animales infectados en Oaxaca y Veracruz.

Dijo que la situación es preocupante, porque también ya se tienen dos casos de miasis en humanos a consecuencia del gusano barrenador, por lo que “es urgente la instrumentación de medidas sanitarias”.

Por eso, calificó de positivo que los gobiernos de México y Estados Unidos ya estén pensando instalar una planta para producir moscas estériles de gusano barrenador del ganado en Chiapas y para ello, contemplan el municipio de Metapa de Domínguez, precisamente donde se ubica de la Moscamed y Moscafrut.

Informes de Senasica indican que de Panamá han traído alrededor de 90 millones de moscas que han sido dispersados en los estados del sur del país, pero de acuerdo con los productores resultan insuficientes ante la magnitud del problema que se está registrando. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.