No Habrá Aumentos Para Mandos en el Gobierno Durante 2025: SHCP

*Nadie Ganará más que la Presidenta.

Ciudad de México; 30 de Mayo de 2025.- Durante el 2025, nadie en el Gobierno Federal ganará más que la Presidenta de la República, según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Además, en el ejercicio fiscal de 2025, no habrá incrementos para el personal de Mando, es decir, para los Secretarios, Subsecretarios y titulares de Unidades así como tampoco para la presidenta, Claudia Sheinbaum.

En tanto que las Secretarías de Estado ya no podrán llenar las vacantes que tengan en las Direcciones Generales Adjuntas, cuyo nivel jerárquico ahora bajará a Coordinación y Dirección de Área.

Así lo dieron a conocer las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Anticorrupción y Buen Gobierno, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Puntos clave del Manual de

Percepciones de los Servidores Públicos.

En el manual se ordena que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración, en términos del artículo 14 del presente Manual, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona Titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos.

En caso contrario, se advierte, se realizarán los ajustes correspondientes, así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables.

Tampoco podrán recibir una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, a menos que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que sea producto de las condiciones generales de su empleo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.

La remuneración o, en su caso, la suma de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona Titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados para el presente año, en términos de las disposiciones aplicables.

El Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal es de observancia general y obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Es decir, para todo el personal operativo, de mando y enlace así como personal militar de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional.

Se explica que corresponde a la SHCP ejercer el control presupuestario de los servicios personales, mientras que a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno establecer las políticas, normas y criterios para la planeación y administración de recursos humanos.Sun