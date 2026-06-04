La Prevención es la Mejor Herramienta Para la Construcción de Entornos Digitales más Seguros: SSP

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 03 de junio de 2026.- Ante los retos y desafíos en la era digital, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, impulsa acciones de prevención y atención para el fortalecimiento de una cultura digital más segura y consciente.

Bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo incansable del titular de la SSP, hoy en Chiapas se diseñan estrategias para la construcción de entornos digitales seguros, con el firme objetivo de salvaguardar la integridad y patrimonio de las familias chiapanecas.

El robo de datos, la suplantación de identidad y fraudes digitales se han convertido en los ciberdelitos más frecuentes, por lo que la SSP, a través Guardia Estatal Cibernética, implementa campañas de difusión y pláticas informativas en instituciones educativas y cámaras empresariales, así como con prestadores de servicio y población en general para prevenir estas conductas delictivas y promover una navegación segura.

Dentro de las recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito se encuentran: proteger la información personal y limitar su difusión con personas de confianza; configurar las opciones de privacidad y seguridad en redes sociales y plataformas para controlar el acceso a la información personal; evitar interactuar con perfiles o páginas cuya autenticidad no sea verificable; entre otros. Y ante alguna situación de riesgo, llamar a los números de Emergencias 9-1-1 y 089 de Denuncia Anónima y levantar un reporte en la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de impulsar acciones para fortalecer y promover una cultura de seguridad digital más segura y consciente, así como implementar mecanismos de prevención y atención inmediata ante cualquier conducta delictiva. Boletín Oficial