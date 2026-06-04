Encabeza ERA Gira de Trabajo en el Municipio de San Andrés Duraznal.

*- Inauguró un Centro LIBRE, un Campo de Futbol, y Anunció Obras de Agua Potable e Infraestructura Educativa.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una gira de trabajo en San Andrés Duraznal, uno de los 12 municipios de atención prioritaria, donde afirmó que uno de los objetivos del gobierno de la Nueva ERA es lograr que los pueblos históricamente olvidados transiten hacia la prosperidad mediante políticas públicas con profundo sentido humanista, colocando a las personas en el centro de las decisiones.

“Queremos pasar del olvido a la prosperidad, porque en el olvido quedan los caminos abandonados y no se invierte en agua potable, educación y otros rubros. Nuestro deseo es abatir los distintos rezagos y hacerlo de la mano de los pueblos, en este momento importante en el que me acompaña el conocimiento de las necesidades del estado. No vine a improvisar ni a saquear; vine a servir con honradez, lealtad, amor, cariño y entrega. Ese es mi compromiso con Chiapas”, expresó.



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Ramírez Aguilar señaló que su administración impulsa proyectos de infraestructura, así como programas y acciones encaminadas a garantizar justicia social, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana. En ese sentido, enfatizó que la paz se construye todos los días, por lo que reiteró el llamado a fortalecer la unidad y la convivencia fraterna entre comunidades, al considerar que es el mejor camino para consolidar el bienestar de las familias.Durante su visita a este municipio de la región De Los Bosques, el mandatario inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), en la cabecera municipal, así como el campo de futbol 6 en la localidad Rivera Galeana. Además, dio el banderazo de inicio de la obra del Sistema de Agua Potable en la localidad Las Limas Uno, proyecto que contempla una inversión superior a 4.1 millones de pesos; anunció la construcción de aulas y espacios escolares en distintos planteles, y supervisó la reconstrucción del camino Simojovel-San Andrés Duraznal, obra en la que se destinan más de 29.2 millones de pesos y que beneficiará a más de 5 mil 600 habitantes.La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, resaltó la importancia de contar con un Centro LIBRE y presentó al personal encargado de brindar atención física, psicológica y jurídica a mujeres e hijas e hijos que enfrentan situaciones de violencia en este municipio. Asimismo, remarcó que en esta Nueva ERA se trabaja para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, por lo que existe cero tolerancia al abuso, el acoso, el hostigamiento sexual y la cohabitación forzada.Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas, explicó que la construcción del sistema de agua potable forma parte de la estrategia estatal para acercar servicios básicos a comunidades que durante años permanecieron en el olvido. Detalló que se invertirán 4.1 millones de pesos en la instalación de 3 mil 520 metros de línea de conducción de fierro galvanizado, un tanque de almacenamiento con capacidad de 10 mil litros y 41 tomas domiciliarias, acciones que permitirán garantizar el acceso al agua potable para las familias beneficiadas.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que, como parte del programa Carreteras Vivas, se reconstruyen 2.3 kilómetros del tramo Simojovel-San Andrés Duraznal, en beneficio principalmente de las y los habitantes de la cabecera municipal y de las localidades Rivera Galeana, El Palmar, Lindavista, Las Limas y Jotolchén.Asimismo, dio a conocer que en esta región también se trabaja en el tramo carretero Puerto Caté-El Bosque, donde se invierten 34 millones de pesos y se registra un avance del 58 por ciento. De igual forma, anunció la reconstrucción de 2.3 kilómetros del camino Simojovel-La Pimienta. Señaló que, en esta Nueva ERA de humanismo y responsabilidad compartida, es fundamental que la población contribuya al cuidado y conservación de los caminos.A su vez, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda concluyó la construcción de tres aulas didácticas equipadas, además de la rehabilitación de dos aulas y diversas obras exteriores. También indicó que en la Escuela Secundaria Técnica No. 124 se encuentran en proceso la construcción de módulos sanitarios y trabajos de mejoramiento de la red eléctrica.De igual manera, precisó que en el Cobach 171 próximamente iniciará la construcción de dos aulas didácticas, mientras que en el preescolar Rosario Castellanos Figueroa se edifican dos nuevas aulas. Destacó que la inversión total destinada a estas acciones en San Andrés Duraznal supera los 10 millones de pesos, al tiempo de refrendar el compromiso de seguir trabajando junto a los comités de educación y personal docente para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos para las y los estudiantes.El presidente municipal de San Andrés Duraznal, Humberto Hernández Gómez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar acciones de alto sentido social que atienden necesidades históricas de las comunidades. Subrayó que esta es la segunda visita del mandatario al municipio, lo que, dijo, demuestra su compromiso con la región.Estuvieron presentes la diputada local Selene Josefina Sánchez Cruz; el comisariado ejidal, Ramón Gómez Gómez; así como familias beneficiadas. Boletín Oficial