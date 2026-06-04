Llaman Ganaderos a Fortalecer el Consumo Local

*Para Impulsar la Economía de la Región.

Tapachula, Chiapas 3 de Mayo del 2026.- El fortalecimiento del consumo local representa una de las principales alternativas para dinamizar la economía regional, generar empleos y mejorar las condiciones de vida de miles de familias productoras, consideró el presidente de la Asociación Ganadera Local General de Tapachula, Arnoldo Montaño Espinosa.

Durante una entrevista, el dirigente ganadero destacó la importancia de que autoridades, productores y ciudadanía trabajen de manera conjunta para fomentar la compra de productos elaborados en la región, como leche, carne, mantequilla, café y otros artículos que forman parte de la actividad económica local.



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Señaló que Tapachula enfrenta importantes desafíos económicos debido a la ausencia de grandes industrias y centros de producción que generen empleos masivos, por lo que el mercado interno se convierte en una herramienta fundamental para mantener la circulación de recursos dentro de la propia comunidad.“El consumo local permite que el dinero permanezca en la región, fortalece a los productores y genera beneficios para toda la cadena económica”, expresó.Montaño Espinosa reconoció que actualmente los productores enfrentan una competencia cada vez más fuerte frente a productos industrializados y mercancías provenientes de otras regiones o del extranjero, situación que ha provocado cambios en los hábitos de consumo de la población.Indicó que en sectores como el lechero y el ganadero existe la capacidad suficiente para abastecer el mercado local con productos frescos y de calidad; sin embargo, consideró necesario impulsar campañas de concientización que permitan a los consumidores valorar la importancia de respaldar a quienes producen en la región.Asimismo, destacó que la Asociación Ganadera Local General inicia una nueva etapa de vinculación con la sociedad y el sector educativo, mediante la creación de una bolsa de trabajo que permita incorporar a jóvenes profesionistas egresados de universidades públicas y privadas a las unidades de producción pecuaria.Explicó que esta estrategia busca abrir oportunidades laborales para las nuevas generaciones, al tiempo que promueve la modernización y profesionalización del campo.Finalmente, hizo un llamado a los productores para brindar espacios a los jóvenes talentos, reconociendo que la innovación, el conocimiento técnico y las nuevas ideas pueden contribuir significativamente al fortalecimiento del sector agropecuario y al desarrollo económico de la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.