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Fortalece SSP Combate al Abigeato y Llama a Denunciar el Robo de Ganado en Chiapas

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Chiapas; 13 de Junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece las acciones de prevención del delito, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias legales del abigeato y fomentar la denuncia oportuna de este ilícito.
A través de esta estrategia, el Secretario de Seguridad del Pueblo exhorta a productores ganaderos, habitantes de comunidades rurales y población en general a denunciar de manera anónima cualquier información relacionada con el robo de ganado, contribuyendo así a la protección del patrimonio de las familias chiapanecas y al fortalecimiento de la seguridad en el sector agropecuario.
Aparicio Avendaño puntualizó que el abigeato constituye un delito que afecta directamente la economía de los productores y genera impactos negativos en el desarrollo de las comunidades rurales, por lo que se mantienen acciones permanentes de vigilancia, prevención e investigación en coordinación con las autoridades competentes.
Por ello, la SSP pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 9-1-1 y de Denuncia Anónima 0-89, o la App C5 Escudo Pakal, canales disponibles las 24 horas del día, los 365 días a la semana para reportar cualquier hecho relacionado con este delito.
Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad, legalidad y protección del patrimonio de las y los chiapanecos, promoviendo la participación ciudadana como una herramienta fundamental para la construcción de entornos más seguros en esta Nueva ERA. Boletín Oficial

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