Arquitectos e Ingenieros de Chiapas Firman Convenio Intercolegial

*Buscan Consolidar Colaboración Entre Organismos Especializados.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de Junio de 2026.- En un hecho sin precedentes para el gremio profesional de la entidad, representantes de diversos Colegios de Arquitectos e Ingenieros firmaron un Convenio Intercolegial con el objetivo de consolidar la unidad entre organismos especializados y generar una agenda de trabajo conjunta que contribuya al desarrollo, la planeación y el fortalecimiento de la obra pública en Chiapas.

Durante el acto protocolario, el presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas, Emmanuel Ramos, destacó que este acuerdo representa un paso importante para fortalecer la participación de los profesionistas en los temas estratégicos del Estado, privilegiando la colaboración, la ética profesional y el compromiso social.

El dirigente explicó que la alianza se sustenta en tres ejes fundamentales: el compromiso con la sociedad mediante asesorías y propuestas de impacto social; la promoción de la transparencia y el ejercicio ético de las profesiones; y la participación de los Colegios como organismos de consulta y apoyo técnico para las instituciones encargadas de la obra pública y el desarrollo urbano.

A esta iniciativa se sumaron representantes de diversos organismos colegiados, entre ellos Vicente Vázquez González, presidente del Colegio Metropolitano de Ingenieros, Erick Álvarez Aguilar, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricista de Chiapas,ShandyNataly Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula A.C., Ing. Ruth Cristina Morales Hernández Primer Colegio Chiapaneco de Ingenieros Topógrafos A.C., Ernesto Hernández Rodríguez, Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la Costa de Chiapas,e Ing. Hugo César Galdámez González, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles Profesionales Autónomos A.C.

Asimismo, participaron Mtra. Ana Silva Velasco Presidenta del Colegio Nacional de Mujeres en la Ingeniería Civil de México, Ing. Isaías de Jesús Hernández Martínez, Presidente del Colegio de Arquitectos del Sureste, Sara Sánchez Díaz Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Nueva Generación, Luis Alberto Robledo González, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la Frontera Sur, Marco Antonio Domínguez García, presidente del Colegio de Arquitectos de Comitán,e Ing. Adrián Hernández Hernández, Presidente Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez, Ramón Corrales Soria, Colegio de Arquitectos Chiapanecos Nueva Generación, Arq. AymerYudiel Hernández Martínez, Presidente del Colegio de Arquitectos del Sureste, y del Colegio de Ingenieros Topógrafo y Geomáticos del Estado de Chiapas, Ing. Josué Iván Moguel Estudillo.

Los participantes coincidieron en que la firma de este convenio marca el inicio de una nueva etapa de cooperación institucional, en la que el conocimiento técnico y la experiencia profesional estarán al servicio de la sociedad chiapaneca.

Finalmente, los dirigentes reiteraron que esta alianza mantiene abiertas sus puertas para que más Colegios, Asociaciones y organismos especializados se integren a este esfuerzo colectivo, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, impulsar proyectos de calidad y contribuir a la construcción de un Chiapas con mayor desarrollo, planeación y bienestar para todos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros