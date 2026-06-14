Secretaría Anticorrupción Convoca al XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026

*En Temas de Inteligencia Artificial, Desinformación y Transparencia.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En un contexto donde la información digital y el uso de nuevas tecnologías representan desafíos crecientes para la sociedad, particularmente frente a la desinformación y los riesgos asociados al uso de la Inteligencia Artificial (IA), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Chiapas (SAyBG), convoca a participar en el XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026, Etapa Estatal, como un mecanismo para fortalecer la vigilancia ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

El certamen tiene como propósito fomentar la participación activa de la ciudadanía, los Comités de Contraloría Social y organizaciones de la sociedad civil mediante experiencias, acciones y propuestas orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de programas públicos, contribuyendo así a una gestión más transparente, responsable y cercana a la población.

La convocatoria contempla dos categorías: “Acciones de los Comités”, dirigida a los Comités de Contraloría Social que hayan realizado actividades de organización, seguimiento y vigilancia de programas de apoyo, obras o servicios; y “Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública”, enfocada en organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada en fortalecer la transparencia y prevenir prácticas que afecten la confianza pública.

En una era marcada por el uso de herramientas digitales y avance de la Inteligencia Artificial, resulta fundamental promover el acceso a información verificada y fortalecer mecanismos de participación social que permitan enfrentar fenómenos como la desinformación, reforzando la cultura de la legalidad, transparencia y combate a la corrupción.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de julio de 2026, y podrán realizarse en la Dirección de Contraloría Social de la SAyBG, así como en las Contralorías Sociales Regionales del estado.

Los proyectos ganadores de la etapa estatal representarán a Chiapas en la fase nacional del certamen, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de instituciones más confiables y eficaces.

La SAyBG, que encabeza Ana Laura Romero Basurto, impulsa acciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, promoviendo mecanismos que permitan a la sociedad involucrarse activamente en la vigilancia de los recursos públicos y en la construcción de un gobierno más honesto, eficiente y cercano a la ciudadanía. Boletín Oficial