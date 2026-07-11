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Tromba Deja Severas Afectaciones en Tapachula

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Fuertes lluvias y rachas de viento que azotaron la tarde de ayer viernes la Costa chiapaneca, dejaron severas afectaciones en diversos puntos de Tapachula.

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