InicioSección PoliticaEstatalTromba Deja Severas Afectaciones en Tapachula Estatal Tromba Deja Severas Afectaciones en Tapachula 11 julio, 2026 0 16 Cuota FacebookXPinterestWhatsAppEmail Fuertes lluvias y rachas de viento que azotaron la tarde de ayer viernes la Costa chiapaneca, dejaron severas afectaciones en diversos puntos de Tapachula. 1 de 6 Cuota FacebookXPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorInstruye Trump Bombardeo Masivo Contra Irán en Caso de Sufrir AtentadoArtículo siguienteMás de 65 mil Migrantes Continúan Varados en Tapachula RELATED ARTICLES Estatal Asiste ERA a Ceremonia Conmemorativa del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. 11 julio, 2026 Estatal IEPC Chiapas Aprueba Redistribución de Financiamiento Público a Partidos 11 julio, 2026 Estatal Presentan Proyecto Nacional Para Fortalecer 11 julio, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Denuncian Presuntas Irregularidades en Proceso de Adolescente Acusado de Violación Al Instante staff - 11 julio, 2026 0 Tapachula Chiapas 10 de julio de 2026.- Con pancartas y consignas frente al Centro de Internamiento para Adolescentes, familiares, amigos y compañeros de escuela... Leer más Producción del Coco una Alternativa de Supervivencia para Productores de Acapetahua Al Instante staff - 11 julio, 2026 0 Tapachula, Chiapas 10 de julio 2026.- La reconversión productiva impulsada por el programa Sembrando Vida está transformando el campo en las zonas bajas de... Leer más Padres de Familia Exigen Destitución del Director de la Secundaria Federal 4 Al Instante staff - 11 julio, 2026 0 Tapachula Chiapas 10 de julio 2026.- Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal Número 4 se manifestaron para exigir la destitución... Leer más Cargar más MAS Popular Más de 65 mil Migrantes Continúan Varados en Tapachula 11 julio, 2026 Instruye Trump Bombardeo Masivo Contra Irán en Caso de Sufrir Atentado 11 julio, 2026 Yamil Melgar Reconoce la Vocación de Nuevos Profesionales de Enfermería 11 julio, 2026 Padres de Familia Exigen Destitución del Director de la Secundaria Federal 4. 11 julio, 2026 Cargar más