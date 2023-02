Fiscalía de EEUU Concluyó que García Luna Apoyó al Cártel de Sinaloa y a los Beltrán Leyva

* Juicio Llega a la Parte Final.

Los alegatos de clausura en el juicio del exfuncionario mexicano dieron inicio. La fiscal Komatireddy indicó que las declaraciones de nueve de los testigos coincidieron sobre los supuestos sobornos millonarios otorgados al “super policía”

Los alegatos finales del juicio en contra de Genaro García Luna iniciaron y terminaron el martes 15 de febrero. De parte de la Fiscalía de EEUU se hizo un recuento de los testigos que acudieron al juicio y en los temas que coincidieron.

Mientras que, la defensa del ex secretario de Seguridad centró sus alegatos en recordar que no se presentaron audios, videos o fotos que funcionen como prueba de los delitos que presuntamente realizó García Luna.

Según el abogado César de Castro, no se le debería creer a los criminales que participaron en el juicio, pues estos buscan beneficios y “harán lo que tengan que hacer” para obtenerlos. Para el final de la audiencia la defensa de García Luna se dirigió al jurado y señaló que se les está pidiendo condenar a un hombre basándose en los testimonios de criminales, pues recalcó que no hay pruebas.

Por lo que la defensa de García Luna pidió que el acusado sea declarado inocente. Se pactó que para ayer jueves 16 de febrero comenzaría la deliberación del jurado, es decir los encargados de decidir el futuro de García Luna.