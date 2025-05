Iglesia Pide no Comparar a León XIV con Otros Papas

*Escribirá su Propio Legado.

Ciudad de México; 11 de Mayo de 2025.- Luego de que León XIV asumiera como nuevo Papa, la Iglesia Católica aseguró que es «incomparable» y llamó a los fieles a no compararlo con sus predecesores y a darle una oportunidad para demostrar su personalidad.

A través de su editorial «Desde la Fe», la Iglesia indicó que «es una locura y una injusticia pretender comparar a dos seres humanos para exigir a uno que deje de ser como es y se vuelva como el otro».

«Dios nos creó únicos e irrepetibles. Todos nacemos como originales, pero muchos terminan como fotocopias», dijo.

En ese sentido, la institución pidió no caer en la tentación de compararlo con sus predecesores y explicó que cuando fue elegido San Juan Pablo Magno, muchos consideraban que no tenía la simpatía de Juan Pablo I, pero pronto quedaron sin palabras ante su arrollador carisma y su cercanía.

Agregó que cuando fue elegido el Papa Benedicto, había quienes lo descalificaban por su aspecto adusto y su sonrisa tímida, pero pronto los conquistó su caridad y la profundidad de su doctrina.

Por ello, la Iglesia instó a los fieles a permitirse sorprenderse con su singularidad «y que los avinagrados que siempre tienen algo malo que decir le den la oportunidad de demostrar su personalidad».