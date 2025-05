Empresas de USA Aumentarán Precios Debido a los Aranceles de Trump

*Walmart, Mattel, Adidas, Entre Otras.

Los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump dejaron a muchos estadounidenses abrumados. Y la lista de empresas que ya anunciaron aumentos de precios como resultado de esto es igualmente abrumadora.

Entre los gravámenes que Trump ha impuesto se encuentra un arancel base del 10 % para la mayoría de las importaciones y un arancel del 30 % sobre la mayoría de los productos chinos. Algunos productos, como el acero y el aluminio, enfrentan aranceles aún más altos.

Muchos minoristas han emitido advertencias de que no van a “asumir”, como sugiere Trump, los costos adicionales causados por esos impuestos a la importación. Esto significa que cualquier cosa, desde comestibles y ropa hasta juguetes y automóviles, podría pronto costar más a los consumidores.

Walmart es uno de los últimos grandes minoristas en decir que pronto venderá productos más caros porque los aranceles de Trump son “demasiado altos”. Otros minoristas que sugirieron que podrían aumentar sus precios pronto incluyen a Ford, Best Buy y otros.

Estas son algunas de las empresas que podrían subir los precios de los artículos de uso cotidiano, ya sea que responsabilicen directamente a los aranceles de Trump o no.

Walmart

Walmart dijo el 15 de abril que aumentará los precios porque los aranceles de Trump eran “demasiado altos”, particularmente en lo que respecta a los productos fabricados en China.

“Haremos todo lo posible por mantener nuestros precios lo más bajo posible. Pero dada la magnitud de los aranceles, incluso tras la reducción anunciada esta semana, no podemos absorber toda la presión considerando nuestros márgenes tan estrechos como minoristas”, dijo el director ejecutivo de Walmart, Douglas McMillon, en un informe sobre los resultados de la compañía.

Los cambios de precios en Walmart probablemente entren en vigor a finales de mayo y los precios aumenten “mucho más” en junio, dijo el director financiero de la empresa, John David Rainey, a CNBC.

Mattel

El 6 de mayo, el gigante fabricante de juguetes Mattel dijo que aumentará los precios debido a los aranceles. El director ejecutivo, Ynon Kreiz, dijo a los inversionistas que “bajo los escenarios actuales” que estaban considerando ante los aranceles, espera que entre el 40 % y el 50 % de sus productos sigan teniendo un precio de US$ 20 o menos. Sin embargo, también abogó por aranceles cero en juguetes y juegos en todo el mundo.

Trump amenazó a Mattel diciendo que “pondría un arancel del 100 % a sus juguetes, y no venderá ni un solo juguete en Estados Unidos, que es su mercado más grande”.

Best Buy

El minorista de productos electrónicos Best Buy advirtió durante la presentación de los resultados de marzo que “los proveedores de toda nuestra gama trasladarán parte de los costos de los aranceles a los minoristas, lo que hace muy probable que haya un aumento de precios para los consumidores estadounidenses”.

Algunos componentes y dispositivos electrónicos están temporalmente exentos de los aranceles de Trump. Pero eso no durará para siempre.

Nintendo, por ejemplo, retrasó la fecha de preventa de su consola de videojuegos Switch 2 debido a preocupaciones sobre el impacto los aranceles. Posteriormente, la empresa dijo que el precio de la consola no cambiará respecto a los US$ 450 iniciales, pero que los accesorios “experimentarán ajustes de precio respecto a los anunciados el 2 de abril debido a cambios en las condiciones del mercado”. Lo mismo podría ocurrir con cualquier producto debido a “condiciones de mercado”, señaló la empresa.

Mientras tanto, Lin Tao, directora financiera de Sony, fabricante de PlayStation, dijo en una llamada de resultados que podrían “trasladar el precio” al consumidor.

Shein y Temu

Los minoristas chinos Shein y Temu estuvieron en gran medida exentos de aranceles gracias a la exención “de minimis”, que libraba de impuestos a los envíos de bienes con un valor inferior a US$ 800. Pero Trump firmó un decreto eliminando esa exención.

“Debido a los recientes cambios en las reglas del comercio global y los aranceles, nuestros gastos operativos han aumentado. Para seguir ofreciéndote los productos que te gustan sin comprometer la calidad, haremos un ajuste de precios a partir del 25 de abril de 2025”, escribió Temu en un aviso similar al anuncio hecho por Shein.

Ambas empresas han aumentado los precios de algunos productos desde entonces. Por ejemplo, dos sillas de jardín listadas en Temu y revisadas por CNN tenían un precio de US$ 61,72 el 24 de abril. Al día siguiente, cuando entraron en vigor los cambios de precios, se ofrecían a US$ 70.17. En Shein, CNN observó que un conjunto de traje de baño costaba US$ 4.39. Al día siguiente, costaba US$ 8.39, un aumento del 91 %.

Ford y Subaru

Los autos importados recibieron un arancel del 25 % y la mayoría de las autopartes enfrentan un impuesto similar, aunque algunos fabricantes pueden solicitar reembolsos parciales, por ahora.

La directora financiera de Ford, Sherry House, dijo que esperan aumentar los precios de sus autos en EE.UU. hasta un 1,5 % en la segunda mitad de 2025 debido a los aranceles.

El fabricante extendió su oferta de “precios para empleados” hasta julio, ya que los consumidores se apresuraron a comprar autos antes de los aranceles de Trump.

El fabricante japonés Subaru también ha dicho que aumentará los precios en EE.UU. para “compensar los mayores costos”, citando las “condiciones actuales del mercado”. Subaru no especificó cuánto podrían aumentar los precios.

“Los cambios se hicieron para compensar los mayores costos y mantener una propuesta de valor sólida para el cliente”, dijo un portavoz de Subaru de EE.UU. en un comunicado. “El precio de Subaru no se basa en el país de origen de sus productos”.

El fabricante de productos para el hogar Procter & Gamble, que posee marcas como Pampers, Tide y Charmin, dijo durante una llamada de resultados el 24 de abril que consideraría aumentar los precios en algunas categorías y mercados.

Ese mismo día, el director ejecutivo Jon Moeller dijo a CNBC que “probablemente” habrá aumentos de precios para los consumidores porque “los aranceles son inherentemente inflacionarios”.

En abril, Stanley Black & Decker, que posee marcas de herramientas eléctricas, aumentó los precios en un promedio de un dígito alto debido a los aranceles. Otra ronda de aumentos de precios llegará más adelante este año.

Adidas

Adidas dijo que es probable que los productos en EE.UU. tengan costos más altos debido a los aranceles cambiantes de Trump.

“Dada la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE.UU. y los diferentes países exportadores, no sabemos cuáles serán los aranceles finales”, dijo el director ejecutivo de Adidas, Bjørn Gulden, en un comunicado de resultados el 29 de abril.