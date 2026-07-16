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ICE Debe Continuar con Controles de Tráfico de Migrantes: Trump

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*Tras Incidente Donde Fallecieron dos Extranjeros.

Washington. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) debe continuar con sus controles de tráfico para luchar contra la migración ilegal, tras el asesinato en pocos días de dos migrantes por disparos de agentes.
«No Podemos renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡Los Controles de Tráfico!» lanzó Trump en su plataforma Truth Social.

«A la Izquierda Radical ‘Dumócrata’ le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia» añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a la oposición demócrata.
Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.
En ambos casos, los agentes aseguran que dispararon porque los migrantes intentaron huir y que utilizaron sus vehículos. Videos que se han viralizado en redes sociales muestran que los migrantes no amenazaron a los agentes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.
El gobierno mexicano, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de detención y deportación desde que Trump volvió al poder, anunció la semana pasada denuncias penales en Estados Unidos contra el gobierno.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del colombiano en Maine de «asesinato».
El DHS ha anunciado investigaciones internas en torno a esos casos.
«Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un Gran trabajo, uno que hay que hacer. El Crimen Ha Bajado Mucho En Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas» reivindicó Trump en su mensaje, sin aportar cifras que demuestren sus dichos.

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