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Fortalecen Comités Ciudadanos Para Protección del Medio Ambiente en Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 15 de Julio de 2026.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar social y la protección del medio ambiente, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Bienestar Municipal, participó en una jornada de reforestación y dio continuidad a la integración de comités ciudadanos en distintas colonias del municipio.
Encabezados por el secretario de Bienestar Municipal, Francisco Calderón Silva, funcionarios municipales acompañaron al alcalde Yamil Melgar Bravo en la jornada de reforestación denominada “Que Chiapas Respire”, iniciativa impulsada por la joven Yaz Ramírez, la cual se llevó a cabo en el malecón de la ribera del río Coatán.
Durante la actividad fueron sembrados 500 árboles con el objetivo de contribuir a la recuperación de áreas verdes, mejorar el entorno urbano y fomentar entre la población una cultura de protección y cuidado de los recursos naturales.
Las autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso de impulsar proyectos que permitan construir un municipio más sostenible, promoviendo la participación ciudadana en favor del medio ambiente.
Por otra parte, y como parte del programa “Comité de Bienestar en tu Colonia”, personal de la Secretaría de Bienestar Municipal realizó una visita a la colonia Colinas del Rey, donde se llevó a cabo la conformación del Comité de Bienestar.
Durante el encuentro, vecinos de la zona expusieron diversas necesidades y planteamientos relacionados con servicios y acciones prioritarias para su comunidad, mismos que serán canalizados para su atención y seguimiento correspondiente.
Con estas actividades, el Ayuntamiento de Tapachula busca fortalecer el vínculo entre gobierno y ciudadanía, promoviendo la organización comunitaria y la participación social como herramientas para impulsar mejores condiciones de bienestar en las colonias del municipio. EL ORBE / Martha Guillén

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