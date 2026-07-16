Avanza Programa “Vivienda Para el Bienestar” en Tapachula

*Aprueban Solicitudes de más de mil Familias.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2026.- Un total de 1 mil 137 familias de Tapachula dieron un paso importante para acceder a una vivienda digna como parte del programa Vivienda para el Bienestar, luego de que este martes fueran convocadas para la firma de convenios y la entrega de documentación requerida para formalizar su incorporación al proyecto.

El director de Programas de Bienestar en Tapachula, José Luis Elorza, informó que la jornada corresponde al seguimiento de las solicitudes realizadas el año pasado en el deportivo Indeco, donde las personas beneficiarias acuden para completar su expediente y firmar el convenio que les brinda certeza sobre el apoyo.



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Hasta el momento, más de 550 expedientes ya se encuentran completos, mientras que alrededor de 600 personas aún deben presentar algunos documentos. No obstante, aclaró que quienes no logren concluir el trámite este día contarán con una segunda oportunidad en un plazo de entre 15 y 20 días para subsanar cualquier requisito pendiente, evitando que pierdan el beneficio.El funcionario destacó que las 1 mil 137 solicitudes ya fueron aprobadas, por lo que las familias convocadas ya son consideradas beneficiarias del programa impulsado por el Gobierno de México.Subrayó que esta estrategia está dirigida principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, que no cuentan con seguridad social ni poseen una vivienda propia.Asimismo, precisó que el programa está dirigido a ciudadanos mexicanos, aunque también pueden participar personas naturalizadas que acrediten plenamente su situación legal y cumplan con todos los requisitos establecidos.Elorza señaló que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es la responsable de la construcción de las viviendas, mientras que la Secretaría de Bienestar coordina la recepción de documentos y la atención a los beneficiarios.Añadió que las obras presentan un avance significativo y existe la expectativa de que las primeras viviendas comiencen a entregarse antes de concluir el año, ofreciendo una oportunidad real para que cientos de familias mejoren sus condiciones de vida y accedan a un patrimonio propio. EL ORBE/ JC