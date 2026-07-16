Plagas y Falta de Apoyos Federales Desploman Cosecha del Café en un 50%

*Productores Viven Incertidumbre.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2026.- La incertidumbre y la preocupación predominan entre los pequeños productores de café de la zona media de Tapachula, quienes advierten que la cosecha de este año podría reducirse hasta en un 50 por ciento debido a las condiciones climáticas adversas, el impacto de las plagas y la falta de apoyos gubernamentales para renovar sus plantaciones.

Amado González Marcelín, productor del cantón Santa Elena, explicó que en los últimos años los cafeticultores han optado por sembrar café robusta, ya que el café arábigo tradicional ha sido severamente afectado por enfermedades y plagas, quedando únicamente pequeñas áreas destinadas al consumo familiar.



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El productor denunció que, pese a los anuncios realizados por el Gobernador hace aproximadamente mes y medio sobre la entrega de plantas, bombas para fumigación, herramientas y créditos para el campo, los beneficios aún no llegan a las comunidades; incluso, se integró un padrón de productores, del cual algunos fueron considerados como beneficiarios, pero hasta ahora no han recibido los insumos prometidos.González Marcelín afirmó que la ausencia de apoyos limita directamente la productividad del campo, ya que los cafetales requieren inversión constante para fertilización, mantenimiento y renovación. A ello se suman las condiciones climáticas, pues las lluvias durante la floración provocan el aborto de las flores y, posteriormente, las altas temperaturas secan las plantas, reduciendo considerablemente la producción.Explicó que las variedades clonadas ofrecen mejores rendimientos; sin embargo, su costo, de entre 15 y 18 Pesos por planta, resulta inaccesible para la mayoría de los pequeños productores, quienes continúan trabajando con cafetales criollos de menor productividad.La problemática afecta principalmente a la zona media de Tapachula, donde los productores estiman una reducción de hasta el 50 por ciento en la cosecha, situación que impactará directamente en el ingreso de las familias cafetaleras y en la economía regional.Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades para que los programas anunciados se conviertan en apoyos reales y oportunos, al considerar que rescatar al sector cafetalero significa proteger el sustento de miles de familias y una de las actividades productivas más importantes del Soconusco. EL ORBE/ JC