Precio del Rambután Llega a los 154 Pesos por Kilo

*Demanda Internacional Impulsa el Valor de la Fruta.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio de 2026.- El rambután, una de las frutas tropicales más representativas de la región del Soconusco, registra un importante incremento en su precio durante la presente temporada, alcanzando valores de entre 102 y 154 Pesos por kilogramo en mercados minoristas de México, mientras que en algunas ciudades y cadenas de distribución puede superar los 150 Pesos por kilo, de acuerdo con plataformas especializadas de seguimiento de precios agrícolas, como SelinaWamucii.

Aunque en los municipios productores de Chiapas el costo para el consumidor suele ser menor debido a la amplia oferta de la temporada, el precio aumenta considerablemente al llegar a centrales de abasto, supermercados y mercados especializados del centro y norte del país, donde la fruta es considerada un producto exótico y de alta demanda.

Información de la plataforma internacional SelinaWamucii, dedicada al monitoreo de precios y comercio agrícola en 186 países, ubica el precio minorista del rambután mexicano entre 102.77 y 154.24 pesos por kilogramo, mientras que el precio al mayoreo también mantiene una tendencia positiva impulsada por la demanda y los costos de comercialización.

Por su parte, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), dependiente de la Secretaría de Economía, señala que los precios de frutas y hortalizas presentan variaciones constantes de acuerdo con la oferta, la demanda, la temporada y las condiciones logísticas, por lo que recomienda dar seguimiento a los reportes diarios de los mercados mayoristas.

Productores del Soconusco señalaron que actualmente la cosecha atraviesa su mejor momento, lo que ha permitido abastecer tanto al mercado nacional como a compradores que exportan el fruto hacia Estados Unidos y otros países, donde el rambután continúa ganando popularidad por su sabor y valor nutricional.

Además de su atractivo comercial, especialistas destacan que el rambután es rico en vitamina C, fibra y antioxidantes, nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la salud digestiva y ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Con este panorama, el rambután reafirma su importancia como uno de los cultivos tropicales con mayor potencial económico para Chiapas, beneficiando a cientos de productores que cada año encuentran en esta fruta una alternativa rentable para fortalecer la economía regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros