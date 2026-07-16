InicioSección PoliticaLocalPrecio del Rambután Llega a los 154 Pesos por Kilo
Local

Precio del Rambután Llega a los 154 Pesos por Kilo

0
15

*Demanda Internacional Impulsa el Valor de la Fruta.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio de 2026.- El rambután, una de las frutas tropicales más representativas de la región del Soconusco, registra un importante incremento en su precio durante la presente temporada, alcanzando valores de entre 102 y 154 Pesos por kilogramo en mercados minoristas de México, mientras que en algunas ciudades y cadenas de distribución puede superar los 150 Pesos por kilo, de acuerdo con plataformas especializadas de seguimiento de precios agrícolas, como SelinaWamucii.
Aunque en los municipios productores de Chiapas el costo para el consumidor suele ser menor debido a la amplia oferta de la temporada, el precio aumenta considerablemente al llegar a centrales de abasto, supermercados y mercados especializados del centro y norte del país, donde la fruta es considerada un producto exótico y de alta demanda.
Información de la plataforma internacional SelinaWamucii, dedicada al monitoreo de precios y comercio agrícola en 186 países, ubica el precio minorista del rambután mexicano entre 102.77 y 154.24 pesos por kilogramo, mientras que el precio al mayoreo también mantiene una tendencia positiva impulsada por la demanda y los costos de comercialización.
Por su parte, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), dependiente de la Secretaría de Economía, señala que los precios de frutas y hortalizas presentan variaciones constantes de acuerdo con la oferta, la demanda, la temporada y las condiciones logísticas, por lo que recomienda dar seguimiento a los reportes diarios de los mercados mayoristas.
Productores del Soconusco señalaron que actualmente la cosecha atraviesa su mejor momento, lo que ha permitido abastecer tanto al mercado nacional como a compradores que exportan el fruto hacia Estados Unidos y otros países, donde el rambután continúa ganando popularidad por su sabor y valor nutricional.
Además de su atractivo comercial, especialistas destacan que el rambután es rico en vitamina C, fibra y antioxidantes, nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la salud digestiva y ayudan a combatir el estrés oxidativo.
Con este panorama, el rambután reafirma su importancia como uno de los cultivos tropicales con mayor potencial económico para Chiapas, beneficiando a cientos de productores que cada año encuentran en esta fruta una alternativa rentable para fortalecer la economía regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Precio del Rambután Llega a los 154 Pesos por Kilo
Artículo anterior
Se Graduaron 238 Estudiantes Migrantes en Chiapas
Artículo siguiente
Plagas y Falta de Apoyos Federales Desploman Cosecha del Café en un 50%
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Pequeños Graduados

Al Instante staff - 0
Con gran emoción, el Jardín de Talentos Kikune, dirigido por la Mtra. Maricarmen Vidal, celebró la ceremonia de graduación de la generación 2023-2026 de...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 16 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Pública la SEP el calendario escolar 2026-2027 para educación básica.

Al Instante staff - 0
El ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clases...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más