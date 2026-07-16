Se Graduaron 238 Estudiantes Migrantes en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio de 2026.- Un total de 238 niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad concluyeron sus estudios de educación básica en Chiapas como parte del programa de Educación Migrante que impulsa la Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con la Escuela de Educación de Fronteras, consolidando cuatro generaciones de estudiantes que han logrado continuar su formación académica pese a las dificultades derivadas de la migración.

La coordinadora del programa en Chiapas, Marta Lilia Moreno Gómez, destacó que este logro representa el esfuerzo conjunto de docentes, familias e instituciones que durante cuatro años han trabajado para garantizar el acceso a la educación de menores migrantes en la entidad.

Del total de egresados, 120 corresponden a la sede ubicada en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en Tapachula, mientras que el resto concluyó sus estudios en albergues temporales y comunidades agrícolas, donde también opera el programa, incluyendo 55 estudiantes atendidos en fincas.



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Moreno Gómez señaló que la comunidad de origen cubano es actualmente la que registra mayor presencia dentro de las aulas del programa, aunque también se brinda atención a estudiantes de diversas nacionalidades que han encontrado en Chiapas una oportunidad para continuar su preparación académica.La funcionaria reconoció que uno de los principales desafíos continúa siendo generar confianza entre las familias migrantes, muchas de las cuales llegan al estado tras huir de situaciones de violencia o persecución, lo que provoca temor para acercarse a las instituciones públicas.Ante ello, explicó que se realizan acciones permanentes de orientación para informar que, de acuerdo con la legislación mexicana, la educación es un derecho para todas las niñas, niños y adolescentes, sin importar su condición migratoria.Asimismo, resaltó que el programa mantiene alianzas con instituciones de nivel medio superior, entre ellas la Preparatoria Número 2, con el propósito de que los egresados de secundaria puedan dar continuidad a su formación académica.Finalmente, la Coordinadora afirmó que la demanda de espacios educativos para población en movilidad continúa en crecimiento, sin embargo, reiteró el compromiso de fortalecer este modelo de atención para que ningún menor vea interrumpidos sus estudios por causa de la migración. EL ORBE/Nelson Bautista