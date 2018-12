Aumenta Casi 400 Por Ciento Los Decesos en Chiapas Por Dengue

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- Los casos confirmados en el país de personas afectadas por alguno de los tres tipos de Dengue conocidos, se incrementó considerablemente en los últimos días y ya suman 12 mil 300, con 45 personas fallecidas.

De acuerdo al informe presentado este jueves por parte de la Secretaría de Salud federal, Chiapas se mantiene en el primer lugar de la lista de entidades con el mayor número de infectados por el virus y en decesos derivados de esa enfermedad.

Según la dependencia, el Estado suma 3 mil 308 personas que dieron positivo en las pruebas de laboratorio que se les hicieron. De ellas, 748 corresponden al Dengue No Grave (DNG), 2 mil 99 Con Signos de Alarma (DCSA) y 461 Graves (DG).

De acuerdo a esas estadísticas, 33 decesos en el Estado fueron a consecuencia de ese mal, aunque se analizan muchos otros casos y por ello la posibilidad de la cifra se duplique antes de que concluya el año

Cabe mencionar que, en el mismo período, pero en el año pasado, en Chiapas había ocurrido 7 fallecimientos a casusa del Dengue, es decir, hay un incremento de casi un 400 por ciento.

Así también, el 82 por ciento de los casos confirmados corresponden a Chiapas (3 mil 308), Veracruz (2 mil 614), Jalisco (2 mil 594), Nuevo León (868) y San Luis Potosí (655).

Mientras que el resto de los decesos ocurrieron en Jalisco (5), Veracruz (3), Michoacán (1), Oaxaca (1), Tamaulipas (1), y Nayarit (1).

Los datos son meramente una referencia porque, en lo que va del año, 77 mil 159 personas en México presentaron síntomas de estar afectados con Dengue, pero no se confirmó.

De esos, 10 mil 413 corresponden a Chiapas, o sea casi 200 por ciento más que el año pasado, cuando se habían contabilizado 3,550.

Se cree que las acciones preventivas para combatir el mosco transmisor de esa y otras enfermedades, fueron suspendidas desde hace varios meses con el argumento de que ya no había presupuesto; después que se encontraban en paro porque peleaban aumentos salariales y, ahora, que el personal ya se fue de vacaciones.

A pesar de que un 80 por ciento del Estado tiene por lo menos algún caso de Dengue, la región Soconusco es la más afectada.

Las incidencias más altas por cada cien mil habitantes se encuentran en Arriaga y Huixtla, que se encuentran en alerta roja; así como en Tuzantán y Frontera Hidalgo, con amarilla. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello