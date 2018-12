Comerciantes del “San Juan” Exigen Poner Orden en la Administración

Victoria Castañeda, la declarante.

* Invaden la Vía Pública los Ambulantes.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre.- Vendedores de pollos del interior del mercado ‘San Juan’, acusaron al administrador de ese inmueble de comercializar los espacios en la vía pública.

Señalaron que cada vez más las calles están intransitables por tanto local del comercio informal que ha sido instalado durante los últimos días, provocando que los comerciantes establecidos ya no tengan ventas.

Una de las vendedoras de pollo, Victoria Castañeda Gutiérrez, en representación de sus compañeros solicitó la intervención de las autoridades para que no se permita este tipo de comercialización de los espacios en la vía pública.

Esta situación les afecta bastante porque las personas aparte de que ya no tienen dónde estacionar sus vehículos tampoco pueden transitar con libertad y mejor optan por irse a realizar sus compras a otro lugar, dijo.

Señaló que esta situación les ocasiona fuertes pérdidas económicas porque no pueden comercializar su producto y las ventas están demasiado bajas, “nos preocupa porque es en diciembre cuando nos reponemos de las pérdidas que se viven durante todo el año, pero con la competencia desleal, se desploman las ventas”.

Actualmente el pollo lo están dando desde 120 hasta 135 Pesos, aunque aseguró que no está tan caro a pesar de ser la temporada decembrina, “pero lamentablemente no hay ventas” y pidió que todos los vendedores que están en la vía pública los ubiquen hacia otro lugar donde no afecten a los comerciantes establecidos.

Esta problemática de la venta de los espacios en la vía pública es efectuada por los líderes en contubernio con el administrador del mercado ‘San Juan’, sostuvo.

Se hace necesaria la intervención del Coordinador de Mercados para que se atienda esta situación que no es posible que se siga solapando, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González