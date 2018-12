Explota Transformador Subterráneo de la CFE en el Centro de Tapachula

* Quedan Sin Servicio Comercios, Viviendas y Oficinas.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre.- Un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explotó en la tarde de este viernes en el centro de la ciudad, dejando sin el servicio a locales comerciales, viviendas y oficinas gubernamentales ubicadas en ese sector.

De acuerdo a testigos, el incidente ocurrió en la 10 Avenida Norte, entre la 5ª y 7ª Calle Poniente, a unos cien metros del Palacio Municipal.

El suceso causó el pánico entre los transeúntes que se encontraban en ese momento cerca del lugar de los hechos, aunque no se reportaron heridos.

Aún cuando se espera el dictamen de la paraestatal, se cree que una sobrecarga, la humedad u otros factores provocaron un corto circuito que derivó en la explosión.

Por lo mismo fueron activados los protocolos de emergencia y evacuación, los cuales estuvieron encabezados por personal de Bomberos de Tapachula.

También arribó una cuadrilla de obreros de la CFE, quienes destaparon las bóvedas subterráneas y controlaron la situación, aunque no se restableció el servicio.

Al comenzar la noche, comerciantes de la zona afectada decidieron suspender sus actividades y esperar que sean reparados los desperfectos.

No es la primera ocasión que las instalaciones eléctricas en el centro de la ciudad explotan, aunque en casos anteriores se reportan lesionados.

Sin embargo, algunos comerciantes de puestos semifijos reportaron que sufrieron algunas pérdidas menores por mercancía dañada.

Se espera que, con el cambio en el Gobierno Federal y el cambio de sede de la CFE a Chiapas, las viejas redes eléctricas en la ciudad, tanto las aéreas como las subterráneas, sean modernizadas para evitar esos problemas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello