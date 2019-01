Volcanes de Chiapas no han Presentado Actividad Anormal: Silvia Ramos

Tapachula, Chiapas, 5 de enero.- Durante el año pasado los dos volcanes activos de Chiapas, Tacaná y Chichonal, se mantuvieron en fase verde, es decir no representan ningún peligro para las poblaciones aledañas, se informó.

Lavulcanóloga Silvia Ramos Hernández descartó en su momento que las erupciones que tuvo el volcán de Fuego, que se ubica en Guatemala, pudieran tener alguna relación con los dos volcanes activos de Chiapas.

Explicó que durante el evento suscitado en junio del año pasado se activó el protocolo para los volcanes chiapanecos y afortunadamente no tuvieron ninguna variación en su actividad.

Se informó que aunque en el Cinturón de Fuego del Pacífico existe una serie de volcanes, cada uno tiene sus propias particularidades y comportamiento; por lo que a cada uno se le aplica monitoreo diferente.

Ramos Hernández indicó que los volcanes que existen desde la frontera entre México y Guatemala hasta Panamá pertenecen al cinturón volcánico de Centroamérica y corresponden a una serie de volcanes.

“Todos están asociados al proceso de subducción que de alguna manera tienen influencia en la activación de los volcanes”, dijo, al tiempo de agregar que en el caso de Chiapas, no ha sido así afortunadamente.

Destacó que a diferencia de los sismos que no se pueden pronosticar, una erupción volcánica sí se puede predecir con horas e incluso con días de anticipación gracias a la tecnología de monitoreo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González