Edificios Públicos sin Accesos Adecuados Para Discapacitados

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero.- En Tapachula y en prácticamente en todos los municipios de la región Soconusco, la falta de infraestructura en edificios públicos, así como en las calles y avenidas, no garantizan el derecho de accesibilidad para personas con discapacidad señalado en la Ley aprobada hace algunos años.

El luchador por el derecho a las personas con discapacidad, Carlos Martín López Pérez, indicó que el propio Gobierno Municipal promueve la discriminación al no dar facilidades a las personas con discapacidad para trasladarse a realizar trámites burocráticos, ya que en diferentes edificios públicos, las oficinas las instalan en las plantas altas o al igual en los edificios carecen elevadores.

Mencionó que son las instalaciones administrativas, el transporte del servicio público y las vías públicas las que necesitan de accesos a personas con discapacidad motriz, por lo que la Ley de Accesibilidad para Personas con Discapacidad en Chiapas debe aplicarse de manera obligatoria.

En Tapachula, son tres los edificios públicos en que el Gobierno brinda diferentes servicios de trámites y pagos, tales como la Unidad Administrativa, El Palacio Municipal y el Edificio Consular, conocido como “el palacio de los zopilotes”, de estos inmuebles, ninguno cuenta con acceso a un elevador, al parecer porque no se cuentan con partidas presupuestales que permitan facilitar el acceso, desplazamiento y uso de los espacios interiores y exteriores de los inmuebles, a las personas con discapacidad.

López Pérez agregó que no obstante se ha observado algunos señalamientos, rampas y pasos peatonales, pero estos no cumplen con la Norma Oficial o no se encuentran en buenas condiciones, pues dice que se aprecia la falta de mantenimiento al inicio de las rampas, lo que las separa del nivel del suelo, lo que obstaculiza la accesibilidad para las personas con discapacidad.

Son un sinnúmero de situaciones que no se cumplen conforme a la Ley de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, por ejemplo, hay errores en las obras de construcción, con severas fallas para permitir la circulación a las personas, la infraestructura de las paradas del transporte público, rampas sin señalamientos, banquetas desniveladas, rotas, angostas y con obstáculos como teléfonos públicos, alcantarillas o registros sin protección, entre otros. EL ORBE/Mesa de Redacción