Policías Comunitarios sin Equipos de Protección

*Otorgan Seguridad Exponiendo sus Vidas.

Tapachula Chiapas; 24 de Enero.- Ante el abandono en que autoridades policíacas mantienen a comunidades de la zona alta de Tapachula, los pobladores se ven en la necesidad de nombrar a policías rurales, para realizar tareas de vigilancia dentro de su área poblacional, a fin de mantener la seguridad e inhibir a delincuentes.

El juez auxiliar del ejido ‘Simón Bolívar’, Walter Cifuentes Roblero, lamentó que a pesar de coadyuvar en tareas de seguridad, las corporaciones policíacas no les brindan las herramientas necesarias para cumplir con su deber comunitario, ya que no cuentan con el equipo necesario para tener una comunicación directa con las bases de policías, por lo que no reciben el apoyo en caso de una emergencia.

Al no contar con torres de telefonía celular, tienen que caminar para lograr que sus equipos obtengan señal para comunicarse a las bases policíacas, por lo que en caso de detener algún delincuente tienen que esperar muchas horas en espera de que las patrullas lleguen a brindar el apoyo, señaló.

Aunque en reiteradas ocasiones han solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal los dote de algún radio de comunicación, señaló, que la petición no ha sido escuchada, por lo que como autoridad rural tiene que ingeniársela para tener una comunicación en caso de una emergencia.

El entrevistado detalló, que como Juez Rural tiene a su cargo 6 policías comunitarios, quienes al no tener ningún apoyo de las autoridades, tanto en patrullajes ni con equipos, tienen que buscar la manera de dotarse de sus propias herramientas mantener la seguridad del ejido. Mesa de Redacción