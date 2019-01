Comerciantes Piden al Gobierno Federal Reubique a Migrantes

Tapachula, Chiapas, 31 de enero.- Comerciantes adheridos a Procentro se pronunciaron porque el Gobierno Federal implemente acciones para reubicar a los migrantes fuera del centro de la ciudad.

Aníbal Enrique Núñez Mejía, vocal de Procentro y comerciante, señaló que por la presencia de migrantes en el parque Central “Miguel Hidalgo” las ventas se han desplomado, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para implementar acciones que dejen de dañar a los tapachultecos.

Dijo que el año pasado enfrentaron muchas dificultades económicas y en diciembre, que es el mes que les permite repunte de las ventas con la dispersión del aguinaldo, tuvieron problemas por la presencia de las caravanas de migrantes.

Ahora en este mes al que se le conoce como “la cuesta de enero” y que tradicionalmente es bastante difícil, la situación ha empeorado porque aparte de la falta de circulante por el exceso de gastos en Navidad y Año Nuevo, a la llegada de más migrantes se han establecido en el parque Central, añadió.

Reiteró su llamado al Gobierno Federal, que es quien está dando todas las facilidades a los migrantes, que también vea por el bienestar de los habitantes de esta región, principalmente de los comerciantes, y los reubique en algún albergue mientras continúan su travesía hacia el norte del país.

Núñez Mejía dijo que ahí están las instalaciones de la feria, el centro de convivencia o cualquier otro lugar, pero menos el centro de la ciudad, para que con su presencia ya no sigan afectando al comercio, el cual enfrenta severa crisis económica.

“A nosotros el gobierno no nos perdona nada, hay que pagar impuestos, IMSS, INFONAVIT, nómina, a la CFE, agua, rentas que están bastante caras, además del pago de deudas y a proveedores, pero al no tener ventas la situación es bastante difícil”, aseguró.

Finalmente señaló que las personas no quieren venir al centro porque tienen temor de ver a tanta gente deambulando no solo en el parque, sino en las principales calles donde además piden dinero, pero también se han detectado casos que les faltan el respeto a las jovencitas y a las amas de casa. EL ORBE / Rodolfo Hernández González