Reportan Pérdidas por 1 Millón de Dólares en la Exportación de Banano

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- Como consecuencia de los tres días de bloqueo carretero hacia Puerto Madero, a la altura del entronque a Cuatro Milpas, las pérdidas por la falta de exportación de banano suman el millón de Dólares, informó Eduardo Altúzar López, presidente de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco.

En rueda de prensa señaló que se necesita de la intervención de los tres órdenes de Gobierno para que se aplique el estado de derecho, toda vez que no pueden ingresar fruta al muelle y el barco que zarpó el día jueves se fue con el 80% de su capacidad.

Tienen varados un promedio de 120 contenedores, y actualmente están empacando entre 50 a 60 contenedores diariamente, situación que les preocupa porque es un problema económico que afecta a todos los productores, tanto empresariales como del sector social, entre ellos de los ejidos ‘Miguel Alemán López’ e ‘Ignacio López Rayón’, de Suchiate, así como de Valle Verde, en Mazatán.

Este es un cultivo del día al día de cada familia, a lo que hay que agregarle las personas que laboran en las empresas y viven de ahí, esto es un daño económico bastante grande, porque las empacadoras no laboraron este viernes, regresaron a su casa aproximadamente a 8000 empleados, pues las empresa no van a seguir asumiendo responsabilidades si esto no tiene ninguna solución”, agregó.

“Hoy tuvimos el detalle que ya algunas gasolineras ya no tienen combustible, entre ellas la de Mazatán, ya no están vendiendo diesel, creo que a esto se va a sumar otras estaciones de servicios, por lo que las pérdidas cada día serán más y suplico a los Gobiernos que nos den la atención inmediata, ya presentamos dos denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable y convocamos a más empresas que tengan afectaciones para que interpongan sus denuncias, ya que las afectaciones no solamente son en el sector agrícola”, añadió.

El Puerto es un núcleo, es la puerta al mundo y si tapan la puerta a las exportaciones, las pérdidas son desastrosas. También Pemex es el motor que mueve todos los días a cada ciudadano, no solo están afectadas las personas que están trabajando en el puerto, la población en general y calificó de preocupante que no haya surtimiento de combustible a las gasolineras de la región, “entonces esto apenas empieza, la repercusión económica será grave, esperamos que las autoridades busquen la mejor manera para que esto se solucione, porque son mil toneladas de banano las que están varadas en los ranchos y su proceso de maduración es inevitable”, señaló el representante de los productores de banano.

Sus clientes en el extranjero les aplican sanciones de 4 Dólares por caja no entregada de fruta, por lo que esperan que esta situación se solucione lo más pronto posible para que puedan laborar sábado y domingo y poder compensar la falta de fruta para no salir gravemente penalizados.

Toda esta fruta que no ha sido exportada no la pueden llevar al mercado nacional porque lo van a colapsar, además de afectar a quienes se dedican al surtimiento en el país y con esto no solamente se afectaría a Chiapas, sino que a todos los productores de plátano y sectores sociales que venden su producto en el mercado nacional, manifestó.

Se exporta vía marítima, aunque también salen periódicamente dos contenedores con coco y uno de ron, además desde esta región comercializa la empresa ‘Chiquita’, aunque mucho producto se va por tierra, “esperamos que no resulten con afectaciones porque tenemos entendido que hay otros bloqueos carreteros en el país”, dijo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González