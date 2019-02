Sector Gasolinero Advierte Posible Escases de Combustible; Exigen a las Autoridades Locales Aplicar Estado de Derecho

Eduardo Z. Leal, el declarante.

* De Continuar los Bloqueos en Puerto Madero.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- Como consecuencia del bloqueo carretero que mantienen habitantes de Puerto Madero, inconformes por la presunta imposición de Delegado Municipal, el sector gasolinero hizo un llamado a las autoridades para que se aplique el estado de derecho y eviten mayores afectaciones.

Es decir, informaron, se debe recordar que la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex ubicada en Puerto Madero, tiene tres días que no hay surtimiento a las gasolineras de la región, porque no pueden pasar las pipas.

Entrevistado al respecto, Eduardo Z. Leal, gerente de Marketing y Ventas Empresariales del Grupo Gasolinero Picorsa (CGP), señaló que “el bloqueo carretero que realizan habitantes de Puerto Madero nos afecta como gasolineros y afecta al consumidor final, a la cadena de suministros, nos afecta prácticamente a toda la comunidad, los bloqueos carreteros violan el estado de derecho, violan el estado de libre tránsito y es algo que no debería de existir ni de permitirse la autoridad”.

Afirmó que se espera que no se vaya a dar un desabasto de combustible al ciento por ciento, pero ya empiezan algunas estaciones de servicio y empiezan a resentir el desabasto de combustible, principalmente de Magna.

El objetivo es no crear pánico, pero sí hay que ser claros que ya empieza a escasear la Magna que es la gasolina más común, la que adquieren los automovilistas y el transporte público, por lo que insistió en su llamado a la autoridad para que se restablezca el libre tránsito y obviamente es un tema también de seguridad.

Es necesario que atiendan las demandas de las personas que están manifestándose, pero obviamente no permitir el tema de bloqueo porque afectan a toda la sociedad, señaló.

Con esta información no se busca crear pánico, informó, lo único que se hace informar a la población de lo que está sucediendo, toda vez que no es recomendable compra de más ni llevar bidones.

Mientras tanto, le piden al presidente Oscar Gurría que arregle el asunto, ya que todo se genera porque quiere imponer a un priista como especie de pago por su apoyo en la campaña política que manejó el anterior ayuntamiento. EL ORBE / Rodolfo Hernández González