Club de Robótica “Balam” Solicita Apoyo Para ir a Mundial en EEUU

* Ante Apatía de la SEP.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero.- Es preocupante que la Secretaría de Educación niegue rotundamente el apoyo para los niños del Club Balam de Robótica de la Escuela Primaria “México”, que viajarán al Mundial de Robótica en Estados Unidos, para el mes de Marzo, informó el coach Daniel Alfaro Solís.

Precisó que no se van a quedar de brazos cruzados ante la negativa de las autoridades y van a buscar los mecanismos para que puedan viajar, e indicó que si bien es cierto que hay austeridad en el Gobierno, no es posible que no haya dinero para ese tipo de actividades estudiantiles de robótica educativa, ya que a los niños se les enseña la ciencia, la ingeniería, la matemática y la tecnología.

Hizo un llamado al sector empresarial para apadrinar a un niño, el costo en promedio es de 29 mil Pesos, y lo pueden hacer deducible de impuestos, el pago lo pueden hacer directamente con la agencia de viajes.

Las personas también pueden hacer aportaciones económicas, para lo cual pueden llamar al teléfono del coach 962-1341990, para que puedan ir juntando el recurso, y tienen del 5 al 11 de Marzo para confirmar su participación. EL ORBE/Rodolfo Hernández González