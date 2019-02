Proponen Creación de la Policía Turística Para Brindar Seguridad a los Visitantes

Tomás Eliut Hau, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- Como resultado de los atracos en los que han sido víctimas guatemaltecos que vienen a realizar sus compras a esta ciudad, cometidos por presuntos policías en activo, diversos sectores se han pronunciado porque el caso se investigue hasta sus últimas consecuencias y no se les proteja por parte de sus superiores.

Entrevistado al respecto, Tomás Eliut Hau Velázquez, de Consultoría Turística en la Costa Soconusco, dijo que para evitar este tipo de incidentes graves, los Ayuntamientos de la región deberían crear la Policía Turística para brindar atención y vigilancia en las rutas por donde transitan los visitantes guatemaltecos.

Este cuerpo de vigilancia e información turística funciona con bastante éxito en San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Palenque, y seguramente cada uno de los municipios de la región tienen estrategias tanto gubernamentales como del sector empresarial en el tema de la atención al turista.

Respecto a los retenes policiacos dijo que con toda seguridad son buenos, pero juntamente debe estar participando la Policía Turística, para darle más confianza al visitante, para que se sienta seguro y protegido, además de colocar módulos con información turística de manera permanente al cruzar los puertos fronterizos, agregó.

La propuesta de la Policía Turística no la deben de echar en saco roto las autoridades, reiteró, sobre todo porque con el beneficio del cambio de la moneda, cada vez son más los guatemaltecos que vienen no solamente a realizar compras, sino a quedarse una o dos noches para poder visitar los diversos lugares atractivos que hay en la zona. EL ORBE / Rodolfo Hernández González