Imparable la Inseguridad en la Región Delitos Siguen Cometiéndose Diariamente

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero.- Una pareja fue acribillada a balazos en la madrugada de este viernes en el poblado de Puerto Madero, al sur de esta ciudad, sin que se hayan detenido a los responsables de esos hechos.

De acuerdo a testigos, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego en la calle principal que lleva a la Playa San Benito, y después el motor de una motocicleta a alta velocidad, en donde se cree huyó él, o los asesinos.

Una de las víctimas fue identificada por sus familiares como, Juan José de la Cruz Villatoro, mexicano de 27 años de edad, quien presentaba visiblemente ocho impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la espalda.

Mientras que la otra, una joven que aún se desconoce su identidad, recibió tres balazos en la espalda y uno más en la cara.

En la escena del crimen, Peritos de la Fiscalía General del Estado habían encontrado 14 cartuchos percutidos del calibre 9 milímetros, aunque hasta el cierre se seguían recopilando datos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que les practicaran la necropsia de ley y otros estudios de laboratorio.

Mientras eso ocurría, en la 14 Avenida Norte y 11ª Calle Poniente, a unos 300 metros de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un humilde joven fue brutalmente acuchillado en la cabeza, cuando intervino para evitar un asalto armado en contra de una mujer que transitaba por el lugar.

Se dijo que, en ese lugar, un asaltante trataba de someter a su víctima y la amenazaba con matarla, cuando el joven, de oficio recolector de basura, se percató del incidente y enfrentó al agresor, resultando seriamente lesionado.

Los Números no Mienten.

De acuerdo a la plataforma de Seguridad Pública Nacional, en los primeros cuatro meses de la administración que encabeza el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, se han cometido en Tapachula 25 homicidios, sin contar los que ya van en el mes de Febrero.

Parta tener una referencia, en ese mismo periodo, pero del 2016, se registraron 18 asesinatos en la ciudad; mientras que, en el 2017, 14; y en el 2018, 20.

De acuerdo a esas cifras dadas a conocer en la tarde de este viernes, en los primeros 120 días del Gobierno Municipal, también se denunciaron al menos diez casos de extorsión en la localidad. En ese lapso de tiempo, pero del 2016, fueron ocho denuncias; en el 2017, un número similar; y en el 2018, siete.

Mientras que en torno a las carpetas de averiguación que se han abierto por narcomenudeo, en lo que va del actual ayuntamiento, van 70; en esos cuatro meses, pero del 2016 fueron 27; en el 2017, 43; y en el 2018, 65.

En el caso del robo de vehículos, se reportaron 65 casos, 24 de ellos en Enero; además, 83 robos en viviendas y 51 en negocios; 115 por lesiones, 23 ataques sexuales, entre otros.

Un Policía Para la Zona Baja del Municipio.

Como respuesta de ese incremento en la inseguridad también en la zona baja del municipio, el Alcalde designó a un chofer, una patrulla y a un policía para cuidar la seguridad de Puerto Madero, Puerto Chiapas, Playa Linda, La Cigüeña, San Benito, Cuatro Milpas, Morelos, cantón Leoncillos y decenas de comunidades más.

Así lo dio a conocer en entrevista para este rotativo el representante de la Unión de Restauranteros y Prestadores de Servicios de esa zona turística, Alonso Campero Montes, quien dijo que, tan solo en Puerto Madero, se calcula que podría haber unos 25 mil habitantes, incluyendo a la población flotante.

Las fuerzas armadas que integran a la Base Operativa Mixta (BOM), hacen de vez en cuando recorridos, pero momentáneos, “cuando se requiere de una presencia permanente”, dijo.

Y aseguró que, en realidad, están completamente abandonados por parte de las actuales autoridades municipales, y para ejemplo confirmó que aún sigue acéfala la Delegación y la oficina del Agente Municipal, es decir, no cuentan con la representación de la autoridad local.

Reconoció que hay reportes de constantes robos y asaltos, sobre todo en la zona de colonias populares de esa comunidad portuaria.

Aclaró que, con recursos propios, han reactivado la red de alumbrado público del Malecón, y no gracias al Ayuntamiento.

Esas acciones las han realizado porque consideran que el delincuente común busca los lugares oscuros y desolados para cometer sus ilícitos.

Opinó además que, en lo que respecta a la cabecera municipal, Tapachula está atravesando una situación muy crítica en materia de inseguridad, y por lo mismo, se deben hacer cambios radicales en la Policía Municipal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello