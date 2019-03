Suspenden Servicios Para Adultos Mayores en “Casa de Día” en Suchiate

El pase a la 8

Suchiate, Chiapas; 27 de Febrero.- Habitantes del municipio fronterizo de Suchiate denunciaron la presunta suspensión de los servicios y la atención de los adultos mayores en la Casa de Día “Alegre Amanecer”, toda vez que las instalaciones serán ocupadas como hospedaje de grupos de bailes durante los días de feria.

Los denunciantes, quienes por temor a represalias omitieron sus nombres, dijeron que a los abuelitos se les notificó que durante los días que dure la feria dejarán de ser atendidos en las instalaciones, ya que el inmueble será ocupado como dormitorio de bailarines.

Esta supuesta información ha causado indignación entre la población, ya que las personas de la tercera edad que acuden a diario a la “Casa de Día” son de escasos recursos y muchos no tienen familiares, y la atención que reciben es fundamental, por lo que no debería ser suspendido el servicio, solo por priorizar la feria del pueblo, dijeron.

La Casa de Día “Alegre Amanecer” está a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Suchiate, cuyo inmueble atiende de 9 de la mañana a 4 de la tarde a más de 20 personas de la tercera edad, la mayoría, provenientes de sectores vulnerables.

En este inmueble, las personas adultas reciben alimentación, desayuno y almuerzo, pláticas motivacionales, taller de manualidades y de baile, atención médica, así como activación física, y después, cada uno regresa a sus hogares.

Hicieron un llamado a las autoridades para que reconsideren esta situación y que no se suspenda los servicios para las personas de la tercera edad, ya que esto vulnerará sus derechos, por lo que pidieron a que acomoden a los grupos de baile en otros lugares y no en las instalaciones donde son atendidos los abuelitos. EL ORBE/ Marvin Bautista