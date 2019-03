Urgente la Remodelación del Mercado Sebastian Escobar por Grave Deterioro

Tapachula, Chiapas, 27 de febrero.- Como consecuencia de la falta de aplicación del “Reglamento de Mercados”, el mercado “General Sebastián Escobar” está convertido en una “bomba de tiempo”, donde además no se ha aplicado un plan de contingencia por parte de Protección Civil, coincidió la nueva mesa directiva que preside Dora María Avendaño de la Rosa.

Dijo que el último presidente que le invirtió a la remodelación fue Antonio de Jesús Díaz Athié, de ahí a la fecha ningún ayuntamiento ha querido realizar mejoras al edificio que es histórico, construido en 1958, y que además se encuentra en muy malas condiciones, porque a causa de los diversos sismos no se han atendido los daños estructurales.

Recordó que en 1982 se quemó el mercado “5 de Mayo” y eso provocó fracturas en las lozas pero no les dieron mantenimiento y ahí hay un tanque estacionario de gas, con capacidad de 1000 kilogramos, lo que representa un peligro, por lo que la propietaria de un local en esa zona, decidió abandonarlo ante el temor de que ocurriera una tragedia.

Anunció que buscan el acercamiento con el Colegio de Ingenieros de la Costa de Chiapas, para que hagan una evaluación estructural del edificio y saber en qué condiciones se encuentra.

ABANDONADOS POR PROTECCIÓN CIVIL

En tanto el secretario general de la Asociación de Locatarios del Mercado “General Sebastián Escobar”, Víctor Manuel Grajales Enríquez, señaló que necesitan la intervención de Protección Civil, ya que han pasado muchos eventos y no se ha puesto en marcha ningún protocolo sobre la materia, a pesar que como locatarios desde hace un mes crearon el Comité de Protección Civil con los mismos comerciantes.

En el trienio pasado tenían once extintores de 9 kilogramos cada uno, pero desde que llegó el actual administrador Didier Ramírez Díaz, fueron recogidos, y les han argumentado que no tienen dinero para recargarlos, a pesar que son de vital importancia, sobre todo porque en el área de comedores y abarrotes se necesitan ante cualquier emergencia.

Las salidas están bloqueadas por varios locatarios y en un momento de sismo o de un incendio, no se podrá salir y representa un grave riesgo, eso es urgente que se quite para que la salida esté libre.

El locatario Oscar Sumuano, informó que los pasillos eran lavados cada semana, además del combate a la fauna nociva, actividades que no se desarrollan desde hace muchos años, no se permitían pollerías ni carnicerías afuera de mercado, todo estaba reglamentado, gracias a que las autoridades siempre estaban al pendiente.

Tomando en cuenta la experiencia desarrollada por Hans Kabsh Vela, Martina Velázquez Pérez, integrantes del Grupo Ciudadano Pro Rescate de la Antigua Estación de Trenes, han solicitado su intervención para hacer lo correspondiente para el rescate del inmueble del mercado “General Sebastián Escobar”.

DEBE HABER MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

Gilberto Petriz González propuso que debe de contarse con mangueras contra incendios con su respectiva toma de agua, además de extintores de manera visible en todos los pasillos.

El edificio es una amenaza tanto para los locatarios como para los visitantes por sus débiles condiciones, por lo que se requiere que sea funcional, con baños aseados, con limpieza en los pasillos y locales y orden, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González