Se Desploman Ventas por Reubicación del Transporte

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo.- Con la reubicación de la terminal de ascenso y descenso de la 10a Avenida Norte hacia otro punto de la ciudad, ocasionó que las ventas de comerciantes establecidos se vinieran abajo, según explicó Reina Isabel Madariaga Padilla.

Explicó que alquila un local donde vende pollo y desde que ocurrió esa medida se ha visto afectada severamente, ya que anteriormente el paso de personas era permanente y le compraban sus productos.

Anteriormente, aseguró, por las ventas le quedaban en promedio 300 Pesos diariamente de ganancia, que le permitía subsistir junto con su familia, además del pago del local, agua, electricidad y sus gastos personales.

Si bien es cierto que las medidas pueden ser buenas, la realidad es que el comercio formal se ha visto seriamente afectado, ya que en promedio por local las ventas eran de 60 pollos, ahora apenas se logran vender 40.

Madariaga Padilla señaló que han bajado mucho las ventas, lo que los ha obligado a bajar precios. Un larguero con piernas de 50 Pesos, lo están dando en 40 Pesos, ya que no lo pueden guardar para el otro día porque aparte de que se les podría echar a perder, la gente no quiere pollo frío, quieren fresco, con justa razón, agregó.

La economía va de mal en peor, por las bajas ventas y no les conviene cerrar, porque tampoco hay empleo, así como ella hay muchas jefas de familia que tienen hijos en la escuela y deben darles gasto todos los días. EL ORBE/Rodolfo Hernández González